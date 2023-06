Titan, ancora poche ore di ossigeno: “Bisogna rimanere ottimisti”

Le ricerche nelle acque in cui sono stati avvertiti rumori intermittenti finora non hanno dato esito. Lo ha dichiarato la guardia costiera statunitense, dopo la notizia dei segnali captati nell’oceano Atlantico durante le ricerche del sommergibile Titan. Le cinque persone a bordo, partite domenica scorsa per visitare il relitto del Titanic, hanno ormai poche ore prima che finisca l’ossigeno. Le stime, basate su una scorta di 96 ore dal momento della partenza, prevedono che l’ossigeno sarà finito nella tarda mattinata di giovedì 22 giugno.

Nonostante i tempi stringano, il capitano della guardia Costiera statunitense, Jamie Frederick, ha tenuto a sottolineare che questa rimane ancora “al 100 percento” una missione di salvataggio. “Siamo nel bel mezzo di una missione di ricerca e soccorso e continueremo a mettere tutte le risorse disponibili che abbiamo nel tentativo di trovare Titan e i membri dell’equipaggio”, ha detto oggi durante una conferenza stampa. “Bisogna rimanere ottimisti e fiduciosi quando si è in una missione di ricerca e salvataggio”, ha aggiunto.

Ad alimentare il pessimismo contribuiscono anche account falsi, come quello che ha impersonato la società che ha organizzato la disastrosa spedizione, la OceanGate. “Anche se li trovassimo in tempo, non siamo sicuri di poterli recuperare vivi”, il messaggio pubblicato dal profilo fake, sospeso in breve tempo dalla piattaforma. In una breve nota, la società ha assicurato invece che sta “mobilitando tutte le risorse per recuperare in sicurezza l’equipaggio”.