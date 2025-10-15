Icona app
Home » Esteri
Esteri

Il Time celebra Trump per la tregua a Gaza, ma il presidente Usa si infuria: “Mi hanno fatto sparire i capelli, perché lo fanno?”

Immagine di copertina

"È una foto pessima" tuona l'inquilino della Casa Bianca

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il Time celebra Donald Trump, ma il presidente Usa si infuria per via della foto scelta dalla rivista statunitense che avrebbe fatto “sparire” i capelli del tycoon. Il magazine, infatti, ha pubblicato un articolo dal titolo “Il suo trionfo”, riferito al ruolo ricoperto da Trump nel cessate il fuoco a Gaza, scegliendo una foto del presidente statunitense dal basso verso l’alto. L’immagine, però, non è stata particolarmente apprezzata dal tycoon che ha protestato con un post pubblicato sul social Truth.

“La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me – ha esordito il presidente Usa – Ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto scomparire i capelli e poi hanno messo qualcosa a fluttuare sopra la mia testa, sembrava una corona fluttuante ma era estremamente piccola. Davvero strano!”. Trump ha quindi aggiunto: “Non mi è mai piaciuto che le foto siano scattate dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?”.

trump time
Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
