Il Time celebra Donald Trump, ma il presidente Usa si infuria per via della foto scelta dalla rivista statunitense che avrebbe fatto “sparire” i capelli del tycoon. Il magazine, infatti, ha pubblicato un articolo dal titolo “Il suo trionfo”, riferito al ruolo ricoperto da Trump nel cessate il fuoco a Gaza, scegliendo una foto del presidente statunitense dal basso verso l’alto. L’immagine, però, non è stata particolarmente apprezzata dal tycoon che ha protestato con un post pubblicato sul social Truth.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump’s second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

“La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me – ha esordito il presidente Usa – Ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto scomparire i capelli e poi hanno messo qualcosa a fluttuare sopra la mia testa, sembrava una corona fluttuante ma era estremamente piccola. Davvero strano!”. Trump ha quindi aggiunto: “Non mi è mai piaciuto che le foto siano scattate dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?”.