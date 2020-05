I tifosi indossano la mascherina allo stadio durante l’influenza spagnola: la foto è virale

I tifosi con mascherina durante influenza spagnola: la foto è virale

Era il 1918 e dei tifosi americani si erano riuniti allo stadio per assistere alla partita della Georgia Tech (squadra universitaria di football) indossando rigorosamente delle mascherine. Questa è la fotografia diventata virale sul web, uno scatto di un secolo fa, quando girava l’influenza spagnola. L’immagine è stata riesumata da Tony Barnhart, un giornalista sportivo di Atlanta, che l’ha prontamente condivisa su Twitter. Lo scatto, seppur in bianco e nero, evidenzia il biancore delle mascherine che i personaggi ritratti nell’obiettivo indossano. L’influenza spagnola arrivò negli Stati Uniti e colpì 50 milioni di persone. Ciò nonostante, l’allora Presidente degli USA Wilson decise di non fermare la stagione di football liceale. Wilson sosteneva che lo sport potesse sollevare il morale della nazione, dai malati ai soldati.

La fotografia condivisa sui social è stata scattata probabilmente tra l’ottobre e il novembre 1918, mesi durante i quali la guerra si stava fermando e l’influenza spagnola aveva ormai raggiunto il picco di contagi. La domanda che si rincorre da un commento all’altro guardando questa foto è sempre la stessa: “E quelli dovremmo essere noi?” a un secolo di distanza.

