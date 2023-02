Terremoto in Turchia, morto il portiere Türkaslan: sui social la struggente reazione delle moglie

Eyüp Türkaslan, il portiere del Malatyaspor, è stato estratto senza vita dalle macerie del palazzo in cui viveva, crollato dopo il forte terremoto in Turchia. Sua moglie e la figlie, invece, sono sopravvissute.

A ufficializzare la tragica notizia della morte del 28enne è stato l’allenatore Yalmaz Vural. La Malatyaspor, squadra in cui giocava il giovane portiere, milita nella serie B del campionato turco.

Messaggi di cordoglio sono giunti anche da parte di altri sportivi che avevano conosciuto Türkaslan. L’ex calciatore, Hakan Sukur, ha scritto su Twitter: “Che Dio abbia pietà di lui, auguro ai suoi cari tutta la forza possibile per fare fronte a questa sciagura. Sono sconvolto per tutto quanto è successo, addolorato per la perdita di un caro amico, un fratello”.

Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşi Kübra Türkaslan, yardım talep ediyor. pic.twitter.com/GBDsByjetI — Haber Report (@HaberReport) February 7, 2023

Il messaggio più toccante, però, è stato il video postato sui social dalla moglie sopravvissuta al crollo. La donna porta sul volto i segni della tragedia, mentre urla disperata per la perdita del marito.