Terremoto oggi Albania | 21 settembre 2019 | Scossa | Magnitudo | Epicentro | Ultime notizie

TERREMOTO OGGI ALBANIA – Oggi 21 settembre intorno alle 16 due forti scosse hanno fatto tremare l’Albania. Le scosse sono state così intense da essere avvertite anche in Puglia.

Secondo quanto riportato dall’Ingv, il primo terremoto è stato di magnitudo 5,8 ed è avvenuto sulla costa albanese settentrionale, a 23 chilometri a ovest di Tirana. L’epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 41.38, 19.46 si è verificato ad una profondità di 20 chilometri. Poco dopo, intorno alle 16,15 è arrivata una seconda scossa di magnitudo 5,3.

In Italia non si sono verificati danni, mentre in Albania il sisma ha provocato 68 feriti, tra cui molti bambini. Uno di loro è in condizioni molto critiche e ci sono stati danni enormi anche agli edifici. Sono circa 110 le case e 7 i palazzi danneggiati tra Tirana e Durazzo, ma il bilancio è ancora provvisorio: a riferirlo è il ministro della Difesa Olta Xhacka in conferenza stampa.

Il ministro ha poi fatto sapere che il premier Rama, di rientro anticipato in Albania, ha convocato per le 23,30 una riunione straordinaria del governo per fare il punto sulla situazione. Le autorità albanesi sostengono che questo sia stato il terremoto stato più forte degli ultimi 20-30 anni.

Dopo il violento terremoto il premier ha annullato il viaggio a New York per partecipare all’Assemblea dell’Onu.

TUTTE LE SCOSSE DI TERREMOTO DI OGGI

