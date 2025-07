Un violento terremoto di magnitudo 8.8 è stato registrato in Kamchatka, nell’oriente russo, innescando un’allerta tsumani: le onde hanno già raggiunto l’Alaska e le Hawaii e potrebbero colpire Giappone, Galapagos e l’Est della Cina. L’allarme è stato lanciato dall’US Pacific Tsunami Warning Center che ha sede a Honolulu, dopo la violenta scossa con epicentro a circa 136 chilometri a est di Petropavlovsk, nella penisola di Kamchatka, a una profondità di 19 chilometri. Di seguito tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sul terremoto che ha colpito la Kamchatka oggi, mercoledì 30 luglio 2025.

DIRETTA

Ore 9,00 – Le onde dello tsunami hanno raggiunto le Hawaii – Il Centro di allerta tsunami del Pacifico riporta che le onde provocate dal terremoto hanno raggiunto le isole delle Hawaii. Le onde dello tsunami “ora impattano sulle Hawaii”, afferma il Centro in un aggiornamento, come riporta la Bbc. “È necessario agire con urgenza per proteggere vite umane e proprietà”, aggiunge il Centro, avvertendo che il pericolo potrebbe persistere per ore.

Ore 8,30 – L’Alaska colpita dalle prime onde dello tsunami – Le prime onde dello tsunami provocato dal terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka hanno colpito l’Alaska, mentre le Hawaii saranno colpite a breve, riporta la Cnn. Il resto degli Stati Uniti occidentali si sta preparando all’impatto con le onde previste nelle prossime ore. Lo Stato delle Hawaii, parti delle Isole Aleutine dell’Alaska e una parte della California settentrionale sono attualmente sotto la massima allerta tsunami, mentre nel resto della costa occidentale degli Stati Uniti è in vigore un avviso di tsunami.

Ore 8,10 – La Cina emette allarme tsunami per la costa orientale – La Cina ha emesso un allarme tsunami per diverse zone della sua costa orientale, dopo il terremoto di magnitudo 8,8 verificatosi nel Pacifico vicino alla penisola russa della Kamchatka. “Sulla base degli ultimi risultati dell’allerta e delle analisi, il Centro di prevenzione degli tsunami del Ministero delle risorse naturali ha stabilito che il terremoto ha provocato uno tsunami che dovrebbe causare danni in alcune zone costiere della Cina”, ha indicato il Centro di prevenzione in un comunicato.

Ore 8,00 – Trump: “Allarme tsunami su costa Pacifico, state al sicuro” – “A causa di un forte terremoto verificatosi nell’Oceano Pacifico, è stato emesso un allarme tsunami per gli abitanti delle Hawaii. È in corso un’allerta tsunami per l’Alaska e la costa pacifica degli Stati Uniti. Anche il Giappone è nella zona interessata. Per le ultime informazioni, visitare il sito tsunami.gov/. Siate forti e state al sicuro!”. Lo scrive su X il presidente degli Usa, Donald Trump.

Ore 7,50 – Allarme anche alle Galapagos: “Via dalle spiagge” – Come misura precauzionale è stata disposta l’evacuazione delle persone dalle spiagge, dai moli e da altre aree considerate a rischio sulle isole Galapagos dopo il sisma di magnitudo 8.8 al largo della costa orientale russa. “Un’allerta tsunami è stata diramata per la regione insulare, che comporta la sospensione immediata delle attività marittime, l’evacuazione, a scopo precauzionale, di spiagge, moli e aree basse”, si legge in una nota del segretario per la gestione dei rischi dell’Ecuador.