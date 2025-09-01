Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:28
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Terremoto in Afghanistan di magnitudo 6: oltre 800 morti

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Un devastante terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’Afghanistan. Secondo quanto riferisce al momento il ministero dell’Interno locale, il bilancio è di oltre 800 morti e 1500 feriti. I funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso nelle remote aree montuose colpite dal terremoto. Il capo della polizia della provincia di Kunar ha riferito alla Bbc che le strade per raggiungere la zona sono bloccate a causa delle frane causate dalle inondazioni e dalle scosse di assestamento del terremoto. I funzionari talebani affermano di avere risorse limitate e stanno chiedendo aiuto alle organizzazioni internazionali per fornire elicotteri per raggiungere le zone colpite.

Il forte sisma è avvenuto nella notte di domenica colpendo in particolare l’Afghanistan orientale, al confine con il Pakistan. La magnitudo è stata di 6.0. L’epicentro del sisma, verificatosi alle 23:47 ora locale (le 21:17 in Italia) a una profondità di 8 chilometri, si trovava a 42 chilometri da Jalalabad, secondo lo Us Geological Survey. I giornalisti dell’agenzia France Presse hanno avvertito le scosse a Kabul per diversi secondi, così come a Islamabad, in Pakistan, a 370 chilometri di distanza in linea d’aria.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Von der Leyen: “Abbiamo un piano preciso per l’invio di truppe europee in Ucraina”
Esteri / Nuovo scontro Italia-Francia, Bayrou accusa: "Fa una politica di dumping fiscale". La dura replica di Palazzo Chigi
Esteri / Neonazista tedesco si dichiara trans per scontare la pena in un carcere femminile
Ti potrebbe interessare
Esteri / Von der Leyen: “Abbiamo un piano preciso per l’invio di truppe europee in Ucraina”
Esteri / Nuovo scontro Italia-Francia, Bayrou accusa: "Fa una politica di dumping fiscale". La dura replica di Palazzo Chigi
Esteri / Neonazista tedesco si dichiara trans per scontare la pena in un carcere femminile
Esteri / La fotoreporter della Reuters: “Non posso continuare a lavorare per un’agenzia che giustifica l’assassinio di 245 giornalisti a Gaza”
Esteri / Israele bombarda prima l’ospedale Nasser e poi i soccorsi: 19 morti, tra cui 4 giornalisti
Esteri / Israele porta 10 influencer a Gaza per raccontare la sua "verità": Qui è pieno di cibo, acqua e opportunità"
Esteri / Il video shock diffuso dai media libici: "Almasri picchia e uccide un uomo in strada in pieno giorno"
Esteri / L’Onu dichiara ufficialmente la carestia a Gaza: “La fame è promossa dai leader di Israele come arma di guerra”
Esteri / Il ministro Ben Gvir fa esporre nelle prigioni fotografie della distruzione di Gaza: "Così i detenuti palestinesi le vedono ogni giorno"
Esteri / È morto Frank Caprio, il giudice dei processi diventati virali su Youtube
Ricerca