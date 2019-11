Terremoto in Albania, il presidente ringrazia l’Italia: “Un grande contributo per affrontare la tragedia”

Terremoto in Albania, il presidente ringrazia l’Italia

Il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta, ha pubblicamente ringraziato in queste ore l’Italia per l’importante supporto dopo il terremoto di ieri, martedì 26 novembre 2019. “Voglio ringraziare il popolo italiano e le sue istituzioni per il grande contributo in questa tragedia”, ha detto all’Ansa. “Il ringraziamento è doveroso non solo per le squadre altamente professionali che sono al lavoro in questo momento, ma per tutto quello che l’Italia sta facendo per affrontare questa tragedia”.

Il presidente Ilir Meta si è recato in visita in uno dei siti a Durazzo dove i soccorritori scavano ancora alla ricerca di superstiti. Una palazzina è crollata su se stessa, rendendo le operazioni di soccorso ancora più difficili. L’Albania ha chiesto aiuto all’Ue: “L’Italia è da sempre al nostro fianco” a Bruxelles, e “la Commissione è al lavoro: sono certo che presto arriveranno gli aiuti che ci sono stati promessi”, ha aggiunto il presidente albanese.

Potrebbero interessarti Albania, Bosnia, Grecia: 3 forti terremoti in sole 24ore. A TPI il sismologo dell’Ingv spiega l’intensa attività sismica Argentina, adotta un cucciolo di gatto per strada ma scopre che in realtà si tratta di un puma Finge un tutorial di make up per aggirare la censura su Tik Tok e denunciare i lager cinesi | VIDEO