Un tedesco su quattro ha “pensieri” antisemiti

Un tedesco su 4 ha idee antisemite: il sondaggio

Frasi come “gli ebrei hanno troppo potere” oppure “gli ebrei sono responsabili della maggior parte delle guerre” mettono d’accordo buona parte dei tedeschi. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Congresso mondiale ebraico, secondo cui un tedesco su quattro ha “pensieri” di natura antisemita.

Secondo la ricognizione, che ha sondato un campione di 1300 persone, l’antisemitismo è cresciuto nella società tedesca. Lo ha reso noto il quotidiano Sueddeutsche Zeitung.

Il sentimento è diffuso tra tutte le classi sociali, anche tra chi occupa posizione di rilievo nella società. Il 27 per cento dei tedeschi e un 18 per cento dell’élite economica in Germania hanno, infatti, schemi di pensiero di matrice antisemita.

Il 41 per cento della popolazione ritiene che gli ebrei parlino troppo dell’Olocausto, il 28 per cento delle élite ritiene che “abbiano un posto troppo importante nell’economia”, e il 26 per cento “che abbiano troppo potere nella politica mondiale”. Frasi, queste ultime due, che appartengono al repertorio dell’antisemitismo classico, come fa notare il quotidiano tedesco.

Il 48 per cento ritiene che gli ebrei siano più leali ad Israele che alla Germania e nel 22 per cento dei casi che l’odio sia dovuto alle loro azioni, più che a motivi religiosi. Allo stesso tempo lo studio mostra che cresce la consapevolezza di un antisemitismo crescente e il desiderio di combatterlo.

Coma ha precisato proprio il giornale tedesco, la rilevazione prima della sparatoria avvenuta davanti a una sinagoga a Halle del 9 ottobre scorso che ha provocato la morte di due persone ad opera di un 27enne tedesco legato al mondo dell’estrema destra.

