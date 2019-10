Sparatoria ad Halle, in Germania: cosa è successo e cosa sappiamo

Una violenta sparatoria ad Halle, in Germania, ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 2: ecco cosa è successo e cosa sappiamo fino ad ora.

La sparatoria è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, ad Halle, una delle più importanti città della Sassonia, nell’est della Germania. Secondo quanto riferito dalla polizia tedesca, un uomo, identificato come l’autore della sparatoria sarebbe stato arrestato, mentre la polizia sarebbe sulle tracce di altri uomini, che potrebbero avere aiutato l’uomo nella pianificazione dell’attentato. Al momento, l’ipotesi principale è che l’attacco sia opera di estremisti di destra.

Germania, attacco con mitra e granate davanti a sinagoga di Halle: due morti, fermato un aggressore

Di seguito, viene spiegato cosa è successo e come si è svolta la dinamica dei fatti.

Sparatoria Germania: alle ore 12 inizia l’attacco alla sinagoga di Halle

Sono le ore 12 di mercoledì 9 ottobre quando un uomo, vestito con una tuta mimetica e un fucile d’assalto tra le mani, arriva con una macchina davanti alla sinagoga di Halle. Qui, secondo quanto dichiarato dal settimanale Der Spiegel, l’aggressore avrebbe provato a fare irruzione all’interno del luogo di culto. Secondo quanto dichiarato da Max Privorotzki, presidente della Comunità ebraica di Halle, solo l’intervento del servizio di sicurezza della sinagoga avrebbe evitato all’attentatore di accedere all’interno del tempio dove, in quel momento, si trovavano circa una settantina di fedeli. L’attacco, infatti, è avvenuto nel giorno in cui si celebra la Jom Kippur, la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione.

L’attentatore, poi, avrebbe sparato contro il portone e si sarebbe spostato nei pressi del cimitero, adiacente alla sinagoga, dove avrebbe fatto la prima vittima, probabilmente una donna. Qui, avrebbe, l’aggressore avrebbe anche lanciato una seconda granata, ma questo episodio non sarebbe ancora stato confermato dalla polizia.

L’aggressore si sposta in un negozio di kebab

Dopo l’attacco alla sinagoga, l’assalitore si dirige in un negozio di kebab, distante circa 500 metri dal luogo del loro primo attacco. Secondo quanto riferito da un testimone oculare, l’attentatore avrebbe lanciato una granata, che, però, non sarebbe esplosa. L’uomo, così, avrebbe imbracciato un fucile automatico, che poi è stato ritrovato a terra nel locale, e sparato diversi colpi. Qui, viene fatta la seconda vittima: si tratta di un uomo le cui generalità, però, non sono state rese note.

Sparatoria Halle, cosa è successo: il killer in fuga

Poco dopo la sparatoria, sono stati diffusi alcuni video in cui è stato ripreso l’autore dell’attentato. In uno di questi, si vede l’attentatore sparare colpi di fucile probabilmente indirizzati verso la polizia. L’uomo indossa una tuta mimetica con un giubbotto antiproiettile, un casco e possiede almeno tre armi: un fucile, un mitra e una pistola.

Germania, sparatoria ad Halle: il video dell'attentatore in fuga | VIDEO

In un altro video, invece, si vede l’aggressore mentre cammina con un fucile tra le mani.

La sparatoria di Halle trasmessa in diretta sul web

La sparatoria avvenuta ad Halle, in Germania, è stata trasmessa in diretta sulla piattaforma online Twitch. È quanto emerso nella serata di mercoledì 9 dopo approfondite indagini degli inquirenti. A dimostrarlo vi sono anche alcuni video circolati sui social network poche ore dopo l’attentato.

Nel primo filmato si vede il killer, un neonazista 27enne, che si presenta con un “utente anonimo”. Questi si trova in macchina e afferma che: “Gli ebrei sono le cause di tutti i problemi”. Poi, l’aggressore scende dall’auto e inizia il suo attacco.

In un altro video circolato sul web si vede proprio l’aggressore mentre tenta di entrare nella sinagoga, sparando diversi colpi di fucile alla porta, che, però, non si apre.

Sparatoria Halle: la pista austriaca

L’uomo ripreso nel video dovrebbe essere lo stesso che è stato fermato dalla polizia subito dopo l’attacco. La persona fermata per la sparatoria ad Halle, infatti, è un “tedesco bianco”. Le prime tracce, inoltre, porterebbero al Burgeland, in Austria. Gli inquirenti, che in questo momento prediligono la pista dell’estrema destra, stanno effettuando diverse perquisizioni a Weißenfels e in un centro a Landsberg, a circa 15 chilometri da Halle.

Tuttavia, l’attentato non è stato rivendicato ancora da alcuna organizzazione, anche se, negli ambienti di estrema destra, si “celebra” l’aggressore, che, sui social network, viene definito come “un santo”.