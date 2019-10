Germania, attacco con mitra e granate davanti a sinagoga di Halle: almeno due morti | Video

Germania, sparatoria a Halle: almeno due morti

Allarme in Germania per una sparatoria avvenuta ad Halle, la maggiore città della Sassonia, nell’est del Paese. Due persone sono morte e molte altre sono state ferite dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco vicino a una sinagoga alle 12 di oggi, mercoledì 9 ottobre.

La prima vittima sarebbe un uomo, che è stato ucciso in una tavola calda, più precisamente in un fast food di kebab, mentre stando alle dichiarazioni della polizia e dei testimoni che si trovavano sul posto la seconda vittima sarebbe una ragazza. Due feriti si trovano al momento all’ospedale di Halle, uno è stato portato in sala operatoria d’urgenza, dell’altro invece non si hanno informazioni.

La dinamica della sparatoria in Germania

La sparatoria è avvenuta nel quartiere Paulus della città di Halle, in via Humboldt-Straße. La Polizia parla di una “operazione in corso” ed è caccia al sicario, che nel frattempo è fuggito in macchina, insieme ad altri uomini armati. Secondo le forze dell’ordine sarebbero infatti più di uno gli uomini armati in fuga

Secondo i media locali, l’uomo armato ha sparato diversi colpi con una mitragliatrice, colpendo una donna e ferendo molte altre persone.

Contemporaneamente, l'uomo ha lanciato anche una bomba a mano contro il cimitero. Sono stati segnalati anche altri spari a circa 15 chilometri di distanza dalla cittadina ma non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. Secondo l'agenzia Dpa una delle vittime degli spari di Halle "giace, coperta, di fronte a una sinagoga del centro della città". Il corpo, coperto da un telo blù, è a "circa 30 metri" dal luogo di culto. Gli assalitori avrebbero "cercato di entrare" nella sinagoga, scrive il sito del settimanale Der Spiegel, sintetizzando dichiarazioni del presidente della Comunità ebraica di Halle, Max Privorotzki. "Al momento ci sono tra le 70 e le 80 persone nella sinagoga", ha detto Privorotzki. Il video Il cronista Michael Ziesmann ha postato su Twitter un video dell'emittente Mdr che mostra un uomo mentre spara colpi dalla macchina. https://www.tpi.it/app/uploads/2019/10/video-sparatoria-halle.mp4 L'operazione della polizia tedesca La polizia si è data all'inseguimento degli aggressori e si trova adesso nei pressi di Wiedersdorf a circa 12 chilometri dalla cittadina in cui è avvenuto l'attacco, si ipotizza che gli aggressori si trovino nella zona. Agli abitanti di Halle la polizia tedesca ha invece consigliato di rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse per motivi di sicurezza. L'omicidio è avvenuto nel giorno della ricorrenza ebraica del Jom Kippur L'omicidio è avvenuto nel giorno del Jom Kippur, la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione. La presidente della comunità ebraica di Dresda Nora Goldenbogen ha affermato di essere estremamente spaventata per quanto accaduto: "Finora ci siamo sempre sentiti sicuri, non abbiamo avuto alcun sentore di essere in pericolo. Lo Jom Kippur è storicamente un giorno in cui sono stati eseguiti attacchi contro la comunità ebraica, ma oggi andrò lo stesso a pregare", ha affermato. Le testimonianze L'aggressore di Halle era vestito di "verde", "da militare" con un "elmetto", portava una "maschera" e ha sparato contro un negozio con un "mitra": lo ha riferito un testimone all'emittente tedesca di notizie N-Tv. Halle dove si trova Halle si trova nello stato federato della Sassonia-Anhalt, nel nord est della Germania centrale. Il piccolo paese italiano che difende i curdi e sfida Erdogan La Turchia attacca: raid in Siria. Osservatorio diritti umani: "Iniziata la fuga dei civili curdi" Le dichiarazioni del ministro dell'interno Seehofer Secondo il ministro dell'interno Horst Seehofer la dinamica dell'accaduto è ancora poco chiara e sono oscure le morivazioni dell'attacco, a riferirlo è il portavoce Steffen Seibert: "Il governo spera che l'assassino o gli assassini siano catturati al più presto", ha dichiarato. ***Notizia in aggiornamento