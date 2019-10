Germania, sparatoria ad Halle: il video dell’attentatore in fuga | VIDEO

È stato diffuso un video in cui si vede l’autore della sparatoria ad Halle, in Germania, in fuga.

Nel filmato si vede un uomo, vestito con una tuta mimetica e un elmetto, sparare all’impazzata probabilmente contro la polizia. Le impressionanti immagini, realizzate da un testimone oculare, sono circolate sui social network subito dopo l’attacco avvenuto oggi, mercoledì 9 ottobre, ad Halle, in Germania, e in breve tempo sono state riprese da tutte le principali testate nazionali e internazionali.

Sparatoria ad Halle: spunta la pista austriaca, cosa è successo in Germania e cosa sappiamo fino ad ora

L’uomo ripreso nel video è stato arrestato dalla polizia e identificato come autore della sparatoria avvenuta oggi.

Germania, attacco con mitra e granate davanti a sinagoga di Halle: due morti, fermato un aggressore

Nell’attacco, avvenuto prima nella sinagoga e poi in un negozio di kebab distante circa 500 metri dal luogo di culto ebraico, sono morte due persone, mentre altrettante sono rimaste gravemente ferite.

L’ipotesi principale al momento è che l’attacco sia opera di estremisti di destra. Intanto, diverse operazioni di polizia sono in corso in Germania negli ambienti ritenuti vicini all’estrema destra.