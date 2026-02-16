Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: ci sono feriti

Grave incidente in Svizzera. Una valanga è la causa del deragliamento di un treno regionale con a bordo 80 persone, verificatosi questa mattina nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese, in cui sono rimaste ferite alcuni passeggeri. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l’interruzione della linea Frutigen – Brig si protrarrà almeno fino a domani.

Il convoglio era partito da Spiez, vicino a Berna. La polizia vallese afferma su X che circa 30 persone sono state evacuate.