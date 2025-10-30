Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

La guerra civile in Sudan (di cui non parla quasi nessuno) ha già massacrato migliaia di civili

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Le Rsf, Forze di supporto rapido, hanno preso il controllo di El-Fasher, capitale del Darfur Settentrionale in Sudan. La città, sotto assedio da diciotto mesi nella totale indifferenza dell’Occidente, è stata conquistata la scorsa domenica dalle milizie guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, in guerra con l’esercito sudanese dal 2023. Il giorno successivo, il capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan ha confermato la caduta della città e annunciato in un discorso tv il ritiro dei suoi soldati: “Abbiamo accettato il ritiro da El-Fasher verso un luogo più sicuro per evitare la distruzione totale della città e salvare la vita dei civili ancora presenti”. al-Burhan, poi, ha promesso di riconquistare la città: “Possiamo capovolgere  la situazione e restituire alla nazione ogni terra profanata da questi traditori”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

L’esercito sudanese, inoltre, ha accusato le Rsf  di aver “giustiziato più di duemila civili disarmati”, distrutto tutte le strutture sanitarie, le fonti d’acqua e le centrali elettriche. Le Nazioni Unite hanno chiesto un cessate il fuoco immediato sottolineando il rischio di “ulteriori violazioni e atrocità su larga scala, motivate da motivi etnici” e denunciando esecuzioni di civili che cercavano di fuggire. Pur essendo difficile stimare l’entità esatta dei massacri, le immagini satellitari pubblicate in un report dell’Humanitarian Research Lab (Hrl) dell’Università di Yale mostrano diversi casi di “scolorimento rossastro della terra”.

sudan

In parole povere: sono state uccise talmente tante persone che il sangue si riesce a vedere persino dal satellite. Nelle immagini, oltre ai corpi umani abbandonati sulle strade, si vedono veicoli militari all’inseguimento di civili e gruppi di persone giustiziate in massa Azioni che, secondo l’università statunitense, potrebbero costituire crimini di guerra,  crimini contro l’umanità e configurare un “processo sistematico e intenzionale di pulizia etnica”. La guerra civile in Sudan ha avuto inizio il 15 aprile 2023  e ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi della storia recente. Secondo l’Onu, oltre 150mila persone sono rimaste uccise dall’inizio del conflitto mentre 14 milioni di civili sono stati sfollati.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’”occhiolino” segreto di Google e Amazon a Israele: così il Progetto Nimbus ha “blindato” i dati archiviati da Tel Aviv
Esteri / Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza: almeno 100 morti, tra cui 35 minori. L'Idf: "Abbiamo ripristinato il cessate il fuoco"
Esteri / Rock, nazionalismo e Abenomics: ecco chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’”occhiolino” segreto di Google e Amazon a Israele: così il Progetto Nimbus ha “blindato” i dati archiviati da Tel Aviv
Esteri / Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza: almeno 100 morti, tra cui 35 minori. L'Idf: "Abbiamo ripristinato il cessate il fuoco"
Esteri / Rock, nazionalismo e Abenomics: ecco chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone
Esteri / Furto al Louvre: un filmato mostra i ladri uscire dal museo e fuggire in scooter
Esteri / Colono israeliano aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive
Esteri / L’indiscrezione del Financial Times, Trump avverte Zelensky: “Cedi il Donbass alla Russia o Putin vi distruggerà”
Esteri / La denuncia di Greta Thunberg: “Insultata e presa a calci dall’esercito israeliano. Se fanno così agli occidentali, immaginate ai palestinesi”
Esteri / Il Time celebra Trump per la tregua a Gaza, ma lui si infuria: "Mi hanno fatto sparire i capelli"
Esteri / Liberati tutti gli ostaggi, Trump arrivato in Israele: "È il mio più grande successo diplomatico"
Esteri / Oltre 700 giorni di guerra: cronistoria, mese per mese, della guerra a Gaza
Ricerca