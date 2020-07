Muore lanciandosi dal paracadute davanti ai genitori

Una studentessa 18enne è morta in Georgia davanti ai genitori mentre si lanciava con il paracadute, in tandem con il suo istruttore, per festeggiare la fine della scuola. Secondo quanto si apprende da fonti locali, il paracadute principale del maestro 35enne non si è aperto durante il lancio, e ha causato così la morte di entrambi. La ragazza aveva incluso il lancio in paracadute in una lista di cose da fare prima dell’università. Per questa attività, era stata accompagnata dal padre e dalla madre, ma davanti ai loro occhi ha perso la vita precipitando nel vuoto. Le autorità sono al lavoro per ricostruire le cause dell’incidente.

Leggi anche: 1. Paracadutista 31enne trovato morto a Piombino: ipotesi incidente di “base jumping” 2. Caltanissetta, star del paracadutismo si schianta con la tuta alare: commemorava un amico morto allo stesso modo 3. Si lancia da 200 metri ma non si apre il paracadute: trentenne muore sotto gli occhi del marito

Potrebbero interessarti Torture agli uiguri, il giornalista incalza l'ambasciatore cinese Usa, si finge fattorino e uccide il figlio di una giudice federale Donne incinte macellate e private dei loro bambini: la storia shock delle “predatrici dell’utero”