A Strasburgo un vasto incendio ha colpito un palazzo della società Ovh, specializzata in server informatici. Per sedare l’incendio, scoppiato intorno all’1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, si sono mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco.

Fortunatamente, la prefettura del Basso Reno ha escluso che ci siano state vittime. “Tutti sono sani e salvi”, ha twittato Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, ma il rogo è divampato in un edificio di 4 piani (Sbg2) che ospitava i server.

Numerosi siti serviti dalla società di Strasburgo, incluse piattaforme governative francesi, hanno registrato problemi a causa dell’incendio. Il sito governativo data.gouv.fr questa mattina è risultato per diverso tempo “irraggiungibile”, e dalle 10 è tornato a funzionare regolarmente. Bloccato (e poi tornato attivo) anche il sito dell’aeroporto di Strasburgo e i siti di diversi giornali e app.

In una serie di tweet, Klaba ha raccomandato ai clienti di “attivare il Disaster Recovery Plan” per la salvaguardia dei propri dati e ha precisato che si sta lavorando per riattivare i server negli altri tre edifici “almeno Sbg3-Sbg4, forse Sbg1”.

