Stati Uniti, al via la visita di Mattarella a Washington. Oggi incontra Trump

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella incontra oggi il presidente statunitense Donald Trump. C’è grande attesa a Washington per l’incontro con l’uomo che è considerato oltreoceano “una figura molto influente e un forte alleato degli Stati Uniti”.

La visita di Mattarella negli Stati Uniti, accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dura cinque giorni: dopo aver incontrato Trump, il capo dello stato vedrà la speaker della Camera Nancy Pelosi. Dopo Washington il presidente Sergio Mattarella si sposterà a san Francisco dove, tra le altre cose, visiterà delle start-up e parteciperà ad un forum dedicato all’innovazione che si svolgerà all’università di Stanford.

L’incontro Trump-Mattarella

Trump si è detto molto soddisfatto che l’Italia abbia inserito la tecnologia sperimentale 5G nelle disposizioni del ‘Golden Power’ per tutelare il Paese da investimenti potenzialmente predatori, e in generale sulle questioni relative alla sicurezza informatica.

L’amministrazione americana, ha detto la Casa Bianca a poche ore dall’incontro, “ha collaborato strettamente con l’Italia, così come con altri alleati e partner, sulla grave e non mitigabile minaccia alla nostra sicurezza nazionale, alla nostra privacy e alle nostre libertà di accettare fornitori non fidati, in particolare quelli soggetti al controllo del Partito comunista cinese, nelle nostre reti”.

Donald Trump nel suo incontro con Mattarella affronterà la questione della “minaccia di digital tax unilaterali” sui giganti del web, e ribadirà come gli Stati Uniti preferiscano “una soluzione globale”, chiedendo all’Italia di cooperare in questo processo “così da evitare ritorsioni non necessarie, se queste diverranno l’unica opzione”.

Trump apprezza moltissimo il ruolo dell’Italia, considerata un “alleato chiave” su tantissimi fronti, a partire dal contributo dato su palcoscenici internazionali come l’Iraq o l’Afghanistan. Il presidente americano nel colloquio con Mattarella porrà in particolare l’accento sull’importanza e la necessità che Italia e Stati Uniti continuino a collaborare e a lavorare insieme sul fronte dei rapporti commerciali. L’Italia è un alleato Nato chiave e un partner prezioso nel programma F-35, dice ancora la Casa Bianca in preparazione all’incontro.

Gli Stati Uniti chiedono all’Italia una precisa scelta di campo, netta e senza remore, in particolare in chiave anti-Cina.

L’adesione italiana alle Nuove Vie della Seta (Belt and Road) è sempre sottoposta alla massima vigilanza da parte di Washington.

La visita alla Casa Bianca del presidente della Repubblica che cade a poche ore dall’entrata in vigore dei dazi Usa su molti prodotti europei. Dazi che, una volta scattati, colpiranno anche parte del Made in Italy.