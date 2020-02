Squalo attacca una barca e la azzanna: il video del terrificante incontro ravvicinato

Il video di un incontro ravvicinato con uno squalo mako in Nuova Zelanda è diventato virale sui social. A pubblicarlo è stato il biologo marino Riley Elliot, esperto di squali, sul suo profilo Instagram. Nel video si vede lo squalo mentre morde la parte posteriore della barca, come per assaggiarla. Dopo qualche secondo si tira indietro e scompare in acqua.

Un momento terrificante? Sì, ma non per Riley Elliot, che su Instagram scrive: “Ho avuto alcuni degli incontri più sorprendenti in acqua con loro”.

Lo squalo mako è molto veloce e imprevedibile negli attacchi. Come lo squalo bianco o lo squalo pinna nera del reef, è in grado di saltare fuori dall’acqua, anche ben oltre la lunghezza del proprio corpo.

