Spagna, accordo Sanchez-Iglesias: governo di coalizione tra socialisti e Podemos

“Abbiamo raggiunto un pre-accordo per formare un governo di coalizione progressista che combini l’esperienza del Psoe e il coraggio di Unidas Podemos”, ha detto il leader di Podemos Pablo Iglesias in conferenza stampa congiunta con Pedro Sanchez.

“E’ un accordo per quattro anni di legislatura. Sarà basato sulla coesione e la lealtà e aperto al resto delle forze politiche per costruire una maggioranza parlamentare”, ha dichiarato Pedro Sanchez, specificando che si tratta di un pre-accordo in quanto rimanda le nomine nella formazione dell’esecutivo a dopo il voto di fiducia.

“Il Psoe aprirà i contatti con il resto dei partiti politici per costruire una maggioranza parlamentare. Questo nuovo governo sarà rotondamente progressista perché formato da forze progressiste e perchè lavorerà per il progresso della Spagna e di ogni spagnolo. Ciò che non rientrerà sarà l’odio e lo scontro fra gli spagnoli”, ha continuato il leader del Psoe.