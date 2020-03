Siria, Idlib prima e dopo la guerra: le terribili immagini del satellite | VIDEO

Sono immagini, quelle di Iblid in Siria prima e dopo la guerra, che definire sconfortanti è davvero poco. La città, situata nella parte nord-occidentale del Paese devastato da anni dalla guerra, viene mostrata attraverso delle immagini satellitari in un video diffuso da Save The Children, Harvard Humanitarian Initiative e World Vision, prima e dopo che scoppiasse il conflitto di cui il prossimo 15 marzo ricorre il nono anniversario.

Più del 45 per cento del territorio del governatorato è stato abbandonato da circa 1 milione di persone dal dicembre 2019 poiché un terzo delle case, come anche delle strade sono andate completamente distrutte. Motivo, questo, per cui sono esponenzialmente aumentati, secondo quanto riferisce la stessa Save The Children, i campi profughi a nord di Iblid rispetto al 2017.

