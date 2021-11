Pugno duro di Singapore contro i no vax: stop alle cure gratis ai non vaccinati per scelta

Singapore: dall’8 dicembre stop alle cure gratis per i no vax

A Singapore i no vax che finiranno in ospedale a causa del Covid dall’8 dicembre non riceveranno più cure gratis: è quanto stabilito dal ministro della Sanità Ong Ye Kung, che, nel corso di una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova misura, ha definito la decisione del governo un “segnale importante” per spingere tutti a immunizzarsi.

La misura, che entrerà in vigore a partire dall’8 dicembre, riguarderà coloro che scelgono di non vaccinarsi nonostante siano idonei dal punto di vista medico a ricevere il vaccino anti-Covid. Qualora queste persone dovessero contrarre il virus e necessitassero di cure ospedaliere, il costo del ricovero verrebbe interamente addebitato sul loro conto.

Chi ha ricevuto la prima dose di vaccino, invece, avrà tempo fino al 31 dicembre per completare il ciclo, altrimenti, dopo quella data, anche coloro che saranno sprovvisti della seconda dovranno sostenere il costo delle cure in caso di ricovero.

“Oggi coloro che non sono completamente vaccinati continuano a costituire in modo sproporzionato la maggior parte dei casi gravi e in terapia intensiva e mettono a dura prova il nostro sistema sanitario” ha dichiarato il ministro aggiungendo che “Ove applicabile i pazienti Covid non vaccinati per scelta potranno comunque usufruire degli accordi di finanziamento dell’assistenza sanitaria per pagare le proprie cure”.