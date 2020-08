Si rifiuta di mettere la mascherina: cacciata dall’aereo tra gli applausi dei passeggeri

Una donna, che si è rifiutata di indossare la mascherina a bordo di un volo di linea, è stata cacciata dall’aereo tra gli applausi dei passeggeri. È successo negli Stati Uniti, dove a filmare la scena in un video è stata Jordan Slade, che ha poi pubblicato la clip su TikTok. La donna di mezza età, che non voleva mettere la mascherina durante il volo, viene ripresa mentre è intenta a raccogliere i suoi bagagli a mano, per poi dirigersi verso la porta dell’aereo, accompagnata dagli steward. Quando sta abbandonando l’aeromobile gli altri passeggeri applaudono e lei, voltandosi verso di loro, non nasconde l’indignazione.

Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi / 2. Altro che patentino no-Covid, vi racconto il mio arrivo in Sardegna senza alcun controllo / 3. Coronavirus, nuove linee guida per la ripartenza: ok a discoteche, eventi e fiere

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Lui si sposa, ma l’amante fa irruzione durante il matrimonio: “Sono incinta, è tuo figlio” Germania, 45 agenti feriti e 133 arresti alla marcia contro misure Covid Covid, New York Times sull’Italia: "Da paria a modello per Usa ed Europa"