Sean Penn incontra di nuovo Zelensky e gli consegna il suo Oscar: “Resterà qui fino alla vittoria” | VIDEO

Ucraina, Sean Penn incontra Zelensky e gli regala il suo Oscar | VIDEO

Per la terza volta dall’inizio della guerra in Ucraina, l’attore e regista statunitense Sean Penn incontra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, regalandogli il suo Oscar.

A immortalare il faccia a faccia è stato lo stesso Zelensky, che ha postato il video sui suoi canali social. L’interprete americano, che si era recato per la prima volta a Kiev per realizzare un documentario sul conflitto, proprio per la sua vicinanza all’Ucraina era stato inserito dalla Russia in una blacklist in cui figuravano anche il collega Ben Stiller e altre 23 persone, tra cui figuravano esponenti politici, funzionari e imprenditori.

Sean Penn ha donato a Zelensky uno dei suoi due Oscar e ha promesso al presidente ucraino che l’ambita statuetta resterà a Kiev fino a quando la guerra non sarà terminata con la vittoria dell’Ucraina.

“L’attore e regista cinematografico statunitense Sean Penn è arrivato in Ucraina per la terza volta durante la guerra” ha scritto il presidente ucraino sui social.

“Questa volta il nostro incontro è stato speciale – ha aggiunto Zelensky – Sean ha portato la sua statua degli Oscar come simbolo di fede nella vittoria del nostro Paese. Sarà in Ucraina fino alla fine della guerra”.

“È stato con grande piacere che ho presentato a Sean Penn l’Ordine al merito di III grado. Grazie per il sostegno sincero e il contributo significativo alla diffusione dell’Ucraina nel mondo” ha concluso il presidente ucraino.

Nel filmato, poi, si vedono i due raggiungere a piedi una targa in una piazza della città che porta proprio il nome dell’attore e la data del 24 febbraio 2022, il giorno dell’inizio dell’invasione russa.