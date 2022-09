Mosca risponde a Washington e sanziona 25 americani: tra loro anche gli attori Sean Penn e Ben Stiller

La Russia sanziona 25 americani: tra loro anche Sean Penn e Ben Stiller

Gli attori di Hollywood Sean Penn e Ben Stiller non potranno più andare in Russia: è quanto deciso dal ministro degli Esteri russo, che ha stilato una “blacklist” di 25 cittadini americani, tra cui per l’appunto figurano anche i due interpreti, i quali sono stati sanzionati per essersi recati in Ucraina e aver incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

Quella di Mosca, come precisa lo stesso ministro, è una contromisura riferita alle sanzioni intraprese da Washington nei confronti di personalità russe.

“In risposta alle sanzioni personali in continua espansione dell’amministrazione Joe Biden contro i cittadini russi, è stato introdotto un divieto d’ingresso in Russia contro un altro gruppo di persone tra membri del Congresso degli Stati Uniti, funzionari di alto rango, rappresentanti del mondo degli affari e comunità di esperti, così come figure culturali, su base permanente” ha dichiarato il ministro in una nota.

Oltre ai due attori, sono state sanzionate altre 23 persone, tra cui figurano esponenti politici, funzionari e imprenditori.