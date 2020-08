Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia

Da due giorni si sono perse le tracce di Calogero Nicolas Valenza, originario di Gela (Caltanissetta) dopo che il ragazzo è stato fermato per degli accertamenti all’aeroporto della capitale egiziana Il Cairo. Calogero Valenza, 27 anni, lavora come Pr in Spagna, dove vive da quattro anni, e da due giorni la sua famiglia ha perso i contatti con lui. Era giunto a Il Cairo per andare a trovare un’amica. Una volta atterrato è stato fermato dalla polizia egiziana. Il nome di Valenza era segnalato. Si è appreso che potrebbe essere stato fermato per un problema di droga. La famiglia Valenza è da giorni in contatto con la Farnesina che si è mobilitata per attivare i canali diplomatici per garantire al giovane italiano ogni suo diritto.

L’ultima telefonata a casa è stata fatta alle 11 di mattina di domenica 23 agosto. Il ragazzo aveva parlato con la madre confermando la sua partenza per l’Egitto quella stessa sera e che si sarebbe fatto sentire una volta arrivato a destinazione. Una telefonata che non è mai arrivata e il telefono cellulare del ragazzo risulta da allora irraggiungibile. I genitori di Valenza, padre metalmeccanico, madre casalinga, assistiti dall’avvocato Nicoletta Cauchi, hanno cercato di rintracciarlo chiedendo al ministero degli Esteri italiano e all’ambasciata italiana al Cairo. Il fratello minore, Davide, ha lanciato un appello sui social ma ancora di Calogero non si hanno notizie. L’Egitto è diventato negli ultimi anni tristemente noto alle pagine dei giornali italiani per l’arresto e l’uccisione del giovane ricercatore italiano dell’università di Cambridge, Giulio Regeni. A febbraio invece è stato arrestato lo studente egiziano dell’università di Bologna Patrick George Zaky che è ancora in carcere.

Leggi anche: 1. “Lo Stato italiano ci ha tradito”: il duro sfogo dei genitori di Giulio Regeni/2.I genitori di Giulio Regeni: “Un fallimento l’incontro tra pm italiani ed egiziani”/3.Centonovantanove lettere per Patrick Zaky/4.Noury (Amnesty) a TPI: “Governo fallimentare su Regeni e Zaky. L’ostilità alle Ong nasce con Minniti”

