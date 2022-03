“Putin dovrà rinunciare al botox”. Lo sostiene il quotidiano britannico The Independent che riporta come le multinazionali Eli Lilly and Co, Novartis e Abbvie Inc stanno ridimensionando le loro operazioni nella Federazione russa. Ad esempio Eli Lilly and Co ha affermato che continuerà a fornire farmaci critici per il trattamento del cancro e del diabete, ma interromperà i prodotti “non essenziali”. AbbVie, proprietaria del celebre trattamento antirughe Botox, ha annunciato di aver temporaneamente sospeso le operazioni per tutti i suoi prodotti estetici nel Paese. E come conseguenza di questo blocco Vladimir Putin potrebbe presto rimanere senza botox, un trattamento a cui da tempo si pensa che il presidente si stia sottoponendo.