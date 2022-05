Russia, la giornalista del blitz anti-Putin denunciata dal marito: “Non vuole farmi vedere i nostri figli”

Marina Ovsyannikova, la giornalista russa diventata celebre per aver esibito un manifesto contro la guerra in Ucraina durante il telegiornale, ha raccontato in un’intervista al sito russo Holod – ripresa dal The Guardian – che l’ex marito le ha fatto causa per ottenere la custodia dei figli di 17 e 11 anni. Anche se, dopo l’irruzione televisiva e una multa di circa 300 euro, in un primo momento aveva dichiarato di voler restare a Mosca, Ovsyannikova alla fine si è trasferita in Germania, dove è stata assunta come corrispondente dal quotidiano Diew Welt. Il resto della famiglia è rimasta in Russia, ma adesso è impossibile per lei ricongiungersi. La donna ha raccontato che il padre dei suoi figli, dipendente della tv di stato RT, non permette loro di uscire dal Paese per vederla, e che il maggiore dei due – fervente sostenitore dell’invasione dell’Ucraina – la considera anche una “traditrice” della patria a causa del gesto compiuto in diretta. Ma Ovsyannikova non vuole tornare in Russia “fino a quando Vladimir Putin resterà al potere”, ha annunciato nell’intervista. “Sono una patriota, e mio figlio lo è ancora di più. Non vogliamo andarcene, non vogliamo andare da nessuna parte”, aveva detto circa due mesi fa. “Spero che i miei figli capiscano perché l’ho fatto una volta cresciuti”, aveva aggiunto.