La Federcalcio russa (Rfu) ha annunciato il suo interesse a partecipare ai tornei europei del 2028 e 2032, candidandosi insieme a Regno Unito e Irlanda nonostante sia stata messa al bando dalle competizioni internazionali. La decisione della FIFA e della UEFA di sospendere momentaneamente i club russi e la nazionale è arrivata poco dopo l’invasione del Paese in Ucraina, iniziata il 24 febbraio.

Al termine di una riunione del Comitato esecutivo, il direttore generale della Federcalcio russa, Rustem Saymanov, ha tenuto a sottolineare che “non si tratta di uno scherzo”, difendendo la decisione di “dichiarare il suo interesse” per i tornei del 2028 e 2032.

Il membro del consiglio della Rfu, Sergei Anokhin, ha in seguito confermato all’emittente Match Tv che la Russia “farà un’offerta per ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032.” L’agenzia di stampa russa Tass ha invece riportato le dichiarazioni del direttore della Federcalcio russa, Rustem Samyanov: “La vita continua con noi, siamo aperti e pronti, non dovremo farci chiudere da Uefa e Fifa. Abbiamo ospitato tante gare d’alto livello. Ammetto che c’è molto tempo, la situazione cambierà, studieremo tutto.”