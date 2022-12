La foto del ricercato è sexy, l’annuncio della polizia viene preso d’assalto: “Vieni a nasconderti a casa mia”

La foto del ricercato è sexy, l’annuncio della polizia viene preso d’assalto

La polizia inglese diffonde sui social la foto di un criminale ricercato, ma l’istantanea, giudicata sexy, finisce per ottenere l’effetto contrario: è quanto accaduto nell’Inghilterra settentrionale.

La polizia ha pubblicato un annuncio su Robert Rimmer, criminale ricercato per droga, chiedendo a chiunque lo avesse visto di chiamare immediatamente la polizia e di non avvicinarsi perché pericoloso.

“Gli ufficiali sono vogliono parlare con lui in relazione a un’indagine in corso sui reati legati alla droga nella nostra zona. Se lo vedi, o sai dov’è, per favore non avvicinarti a lui ma chiamaci immediatamente sulla nostra linea non di emergenza” recita l’annuncio.

“Io non avrei problemi ad avvicinarmi” ha scritto una utente ironizzando sull’aspetto sexy del ricercato.

E ancora: “Può venire a nascondersi in casa mia senza problemi” si legge tra i commenti. “Se lo vedo, non ve lo farò sapere” è un altro dei commenti che si leggono sotto l’annuncio.