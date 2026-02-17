Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali

Immagine di copertina
Credit: Unsplash

Lo prevede un Piando di riforme del Ministero della Giustizia. Il sistema dovrà allertare scuole, personale sanitario e altri professionisti quando è probabile che qualcuno venga coinvolto in un reato. ""Sappiamo di poter fare di più per identificare questi minori prima e fornire loro il supporto di cui hanno bisogno", spiega un portavoce dell'esecutivo

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Il Governo del Regno Unito è intenzionato a utilizzare l’Intelligenza artificiale per identificare in anticipo bambini che rischiano di scivolare nella criminalità. È quanto si legge tra le righe del Piano di riforme del Ministero della Giustizia per “modernizzare il sistema di giustizia minorile”, pubblicato online nei giorni scorsi.

Sembra la trama del film di fantascienza Minority Report con Tom Cruise, nel quale la Polizia di Washington Dc utilizza un sistema, chiamato “Precrime”, che permette di arrestare le persone prima che commettano un omicidio. O una puntata della serie tv distopica Black Mirror, dove l’utilizzo della tecnologia raggiunge gli estremi. Ma stavolta è tutto vero.

Il Ministero della Giustizia britannico, a guida laburista, ha lanciato un nuovo programma che mira a sviluppare un sistema basato sull’Intelligenza artificiale in grado di allertare scuole, personale sanitario e altri professionisti quando è probabile che qualcuno venga coinvolto in un reato.

Il programma utilizzerà i dati esistenti, suddivisi tra più dipartimenti e autorità governative. Il Governo utilizzerà queste informazioni per identificare bambini a rischio e offrire loro supporto e interventi per impedire che scivolino nella criminalità.

“Stiamo valutando come utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per prevedere sostanzialmente i criminali del futuro, ma per farlo in modo etico e morale”, ha dichiarato a The Times un portavoce dell’esecutivo. “Si tratta di garantire che i dati provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale, dai Servizi sociali, dalla Polizia, dal Dipartimento per il lavoro e le pensioni e dall’Istruzione vengano utilizzati in modo efficace, e poi di utilizzare l’intelligenza artificiale in modo da poter andare oltre ciò che possiamo fare attualmente”.

“Questo – ha sottolineato il portavoce – cambierà radicalmente il modo in cui investiamo denaro e risorse nella prevenzione”. “Continuiamo a ricevere gli stessi profili di criminali nel sistema giudiziario, ma stiamo intervenendo troppo tardi”, ha aggiunto. “Non si tratta di criminalizzare le persone, ma di garantire che gli allarmi nel sistema siano meglio compresi, e i dati e la modellazione dell’intelligenza artificiale possono fare molto meglio in questo senso”.

Il Ministero della Giustizia britannico si propone di “affrontare a monte le cause della vulnerabilità e della criminalità giovanile”. “Sappiamo di poter fare di più per identificare questi minori prima e fornire loro il supporto di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno”, si legge nel Piano di riforme, sottolineando peraltro l’importanza di “non stigmatizzare o criminalizzare inutilmente questi minori, e il potenziale rischio di distorsioni nei dati”.

“Esploreremo come l’apprendimento automatico e l’analisi avanzata possano essere applicati in modo responsabile nel sistema di giustizia minorile per supportare un intervento tempestivo e appropriato e rafforzare la nostra capacità di prevenire i danni”, afferma il Ministero. “Vogliamo fornire agli assistenti sociali e ad altri professionisti informazioni comprovate che li aiutino a capire dove il supporto può essere più efficace per i minori”.

LEGGI ANCHE: Il Governo dei garantisti vara il fermo preventivo: basta il sospetto di un’azione futura per farlo scattare

“La tecnologia in questo settore si sta evolvendo rapidamente e saranno essenziali adeguate garanzie per garantire che il suo utilizzo sia privo di pregiudizi”, rimarca ancora il Ministero, che si impegna a “garantire che qualsiasi utilizzo di dati o analisi soddisfi i più elevati standard etici, tecnici e operativi”. A tal proposito, il Governo britannico sta istituendo un gruppo consultivo di esperti sulla “analisi preventiva per la giustizia minorile”. Il gruppo sarà chiamato a fornire alcune proposte, che saranno rese pubbliche entro la primavera di quest’anno.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Vietato criticare l’Ice: l’amministrazione Trump dà la caccia agli attivisti online. E Big Tech collabora
Esteri / Ucraina: il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a Ginevra
Esteri / Nel weekend Trump potrebbe arrivare in Italia per assistere alle battute finali delle Olimpiadi
Ti potrebbe interessare
Esteri / Vietato criticare l’Ice: l’amministrazione Trump dà la caccia agli attivisti online. E Big Tech collabora
Esteri / Ucraina: il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a Ginevra
Esteri / Nel weekend Trump potrebbe arrivare in Italia per assistere alle battute finali delle Olimpiadi
Esteri / Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: ci sono feriti
Esteri / Ha un biglietto aereo per Houston ma si ritrova a Tokyo: l'incredibile storia di un passeggero
Esteri / La Francia contro Francesca Albanese, la replica della relatrice Onu: "Mai detto ciò di cui mi accusano"
Esteri / La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “Su Israele parole oltraggiose”
Esteri / A Roma Tre un seminario sul Sud Globale: “Può aiutarci a riflettere anche sull’Occidente”
Esteri / Iran: arrestati cinque importanti esponenti del campo riformista
Esteri / La Russia lancia nuovi raid in Ucraina: uccisi 4 civili, tra cui un bambino di 10 anni
Ricerca