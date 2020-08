Alla soglia dei 95 anni, la regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono. A dirlo è la biografa reale Angela Levin, secondo la quale la sovrana inglese farebbe un passo indietro nel 2021. Le nuove rivelazioni sul futuro di Elisabetta sono contenute nel documentario di Channel 5 The Queen and Charles – Mother and Son.

Una notizia più volte circolata in questi ultimi anni, ma che finora non è mai diventata realtà. Che sia la volta buona? Se anche dovesse essere, la regina non opterebbe comunque per la via dell’abdicazione, che potrebbe essere vissuto come un tradimento nei confronti dei sudditi. Ecco quindi perché il principe Carlo potrebbe non diventare mai re.

Elisabetta potrebbe infatti fare ricorso ad una legge del 1728, il Regency Act, con la quale si prevede che in caso di impedimento del sovrano, venga nominato un reggente che assume tutte le incombenze, ma senza ricevere insieme a quelle anche il titolo di re. “Il principe Carlo sarebbe un sovrano in tutto e per tutto, titolo escluso”, ha spiegato Angela Levin.

Insomma, le voci su un vicino pensionamento di The Queen si fanno sempre più insistenti. Secondo il biografo Andrew Morton, “il regno di Elisabetta II è finito” a causa del Coronavirus. Per la sovrana infatti sarebbe troppo rischioso riprendere la vita e il lavoro di un tempo, con i suoi numerosi incontri e viaggi. Eppure di abdicazione a Buckingham Palace proprio non ne vogliono sapere. L’ultimo caso risale al 1936, quando Edoardo VII lasciò il trono a suo padre per poter sposare l’avventuriera americana Wallis Simpson.

D’altronde la regina Elisabetta in uno dei suoi primi discorsi, appena ventenne, aveva promesso ai suoi sudditi: “Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese”. Ecco perché secondo tutti i più importanti esperti della corona inglese, The Queen non tradirà il suo popolo e non abdicherà nei confronti del figlio Carlo.

