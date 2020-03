La ragazza sola in piazza a Marrakech: una foto iconica dell’emergenza Coronavirus

Una ragazza sola in piazza Jemaa el Fna a Marrakech, in Marocco. È la foto iconica dell’emergenza Coronavirus, pandemia globale che ormai riguarda tutto il mondo. L’Italia è il paese con il maggior numero di decessi (oltre 4mila ad oggi) ma sono anche gli altri paesi del mondo ad aver intrapreso misure drastiche per fermare il contagio.

In Marco infatti è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa del Coronavirus. A partire dalle 18 di oggi e fino a data da definirsi, per uscire di casa è necessario essere muniti di autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro o dal medico. L’esercito e la polizia dispiegate sul territorio per il controllo delle strade. Sui social intanto foto e video di veicoli militari che via autostrada raggiungono i principali centri abitati. Gli stranieri che lo vorranno, avranno tempo fino a domenica per lasciare il Marocco; a partire dalle 12 del 22 marzo nessun volo violerà lo spazio aereo nazionale. Con i suoi 74 casi di infezione e tre decessi, Rabat alza il livello di allerta e di protezione.

