Ragazza italiana scomparsa a Barcellona, l’appello della famiglia

Sono ore di angoscia per una famiglia della Valtellina, disperata per la scomparsa di Ilenia, una ragazza italiana che si era trasferita a Barcellona da un paio di anni.

Secondo quanto riferito dalla cognata della giovane, Ilenia Cucchi, 22enne originaria di Talamona, in provincia di Sondrio, ha fatto perdere le sue tracce da circa una settimana.

La famiglia, che ha presentato regolare denuncia di scomparsa informato la Farnesina dell’accaduto, nella giornata di giovedì 21 novembre dovrebbe partire alla volta della città spagnola per andare personalmente alla ricerca della ragazza italiana.

La giovane a Barcellona lavorava come cameriera ed era solita contattare costantemente la sua famiglia. Tuttavia, da una settimana né la famiglia né gli amici che frequentava in Catalogna hanno più notizie di Ilenia. Il telefono risulta staccato, mentre l’ultimo accesso a WhatsApp risale a giovedì 14 novembre.

Ramona Pisani, la cognata della ragazza, ha anche lanciato un appello su Facebook sottolineando che ultimamente Ilenia aveva “preso una brutta strada”.

“Stiamo cercando disperatamente la sorella di mio marito – si legge nell’appello della cognata della ragazza italiana – che non si trova più, e non risponde più al telefono, dei suoi amici ci hanno detto che aveva preso una “brutta strada”, l’ultima volta che è stata vista è stato più di una settimana fa a Calle Ferlandinia, abbiamo già provveduto a fare la denuncia di scomparsa qui in Italia, e a contattare la Farnesina, lei si chiama Ilenia Cucchi ha 22 anni”.

