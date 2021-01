Il rabbino: “Il vaccino anti-covid rende gay”

“Il vaccino anti-Covid vi farà diventare gay, ne abbiamo le prove”. Così il popolare rabbino israeliano ultraortodosso Daniel Asor durante uno dei suoi sermoni molto seguiti anche su YouTube. Il suo surreale discorso, omofobo e no-vax, è stato riportato dal sito Israel Yahom. Come sottolinea l’Independent, le gravissime parole del rabbino sono anche in forte contrasto con la politica sanitaria del suo paese, Israele, che ha già somministrato la prima dose a due milioni di persone, oltre un quinto della popolazione complessiva. “Non fate il vaccino, fa tutto parte di un piano malvagio per stabilire un nuovo ordine mondiale”, dice Daniel Asor. “Il vaccino è stato creato utilizzando anche un substrato di embrioni, in grado di far diventare le persone omosessuali”.

