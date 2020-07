Quattro adolescenti aggrediscono una donna incinta e la sua bambina

È diventato virale sui social il filmato che ritrae quattro adolescenti mentre aggrediscono brutalmente una donna incinta e la sua bambina, alla quale danno un calcio in testa. Il video è stato postato nella giornata di martedì 14 luglio ed è stato girato nel villaggio di Brooklyn, nell’Illinois, negli Usa. Nelle immagini si vedono quattro adolescenti, tre ragazze e un ragazzo, mentre aggrediscono una signora e sua figlia fuori da un’abitazione. Mentre due delle tre ragazze tengono immobilizzata la vittima, picchiandola selvaggiamente, l’adolescente maschio sferra un calcio sulla testa della figlia della donna incinta.

Non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, né gli autori del pestaggio sono stati identificati. Il video, che ha totalizzato più di 200mila visualizzazioni in poche ore, ha scatenato la rabbia e lo sdegno degli utenti, che chiedono giustizia per le due vittime del pestaggio. Una donna, che si è spacciata per la mamma dell’adolescente maschio ha preso parte all’aggressione, ha difeso il figlio affermando che non era sua intenzione prendere a calci la bambina e che “gli incidenti accadono”.

