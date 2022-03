“Quello che vuole fare l’Occidente è smembrare la Russia, ma non accadrà”, ha detto il presidente russo, che aggiunge: “L’operazione delle forze armate russe in Ucraina “si sta sviluppando con successo e strettamente secondo i piani”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass parlando della situazione in Ucraina ha aggiunto: “Non avevamo altra scelta che fare partire l’operazione militare speciale”. “Quello che vuole fare l’Occidente è smembrare la Russia, ma non accadrà”, ha detto.

