Ultimo aggiornamento ore 11:55
Home » Esteri
Esteri

Tre uffici identici in altrettante città: così Vladimir Putin camuffa la sua posizione per evitare potenziali attentati

Immagine di copertina

La rivelazione di Systema, unità investigativa russa

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Per registrare e diffondere i suoi discorsi alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin utilizzerebbe almeno tre uffici diversi, ma identici in ogni dettaglio, situati in tre città differenti e distanti tra loro. Il motivo? Evitare di rivelare la sua posizione esatta camuffandola e sventare, così, potenziali attacchi terroristici. A rivelare il trucco del Cremlino è Systema, unità investigativa russa, che ha analizzato e comparato circa 700 video tra incontri istituzionali, riunioni e discorsi del presidente della Russia, cogliendo piccole ma significative differenze. Gli ambienti riproducono fedelmente l’ufficio presidenziale di Novo-Ogaryovo, nei pressi di Mosca, in altre due località: a Sochi e Valdai, che si trova a metà strada tra Mosca e San Pietroburgo.

Tuttavia vi sono delle impercettibili ma evidenti differenze nei tre uffici. Tra queste, le maniglie delle porte che non sono posizionate tutte alla stessa altezza così come la posizione dell’interruttore per la regolazione dell’aria condizionate, che cambia a seconda dell’ufficio. Tra le altre differenze ci sarebbero: la forma di un mobiletto per la tv, la tonalità del piano di un tavolo e le venature di un portadocumenti in legno sulla scrivania. Inoltre, anche la disposizione dei pannelli posti dietro la scrivania dove siede Putin: i pannelli, infatti, nelle tre location sono posizionati ad un’altezza diversa.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca