Per registrare e diffondere i suoi discorsi alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin utilizzerebbe almeno tre uffici diversi, ma identici in ogni dettaglio, situati in tre città differenti e distanti tra loro. Il motivo? Evitare di rivelare la sua posizione esatta camuffandola e sventare, così, potenziali attacchi terroristici. A rivelare il trucco del Cremlino è Systema, unità investigativa russa, che ha analizzato e comparato circa 700 video tra incontri istituzionali, riunioni e discorsi del presidente della Russia, cogliendo piccole ma significative differenze. Gli ambienti riproducono fedelmente l’ufficio presidenziale di Novo-Ogaryovo, nei pressi di Mosca, in altre due località: a Sochi e Valdai, che si trova a metà strada tra Mosca e San Pietroburgo.

Putin has 3 identical offices his residences to hide where he is when he goes on TV. But a cascade of tiny details gives the whole thing away. Light switches, door handles, wood patterns & wall seams. Truly epic OSINT. h/t @alburov pic.twitter.com/KjnNIB7bKI — John Scott-Railton (@jsrailton) November 11, 2025

Tuttavia vi sono delle impercettibili ma evidenti differenze nei tre uffici. Tra queste, le maniglie delle porte che non sono posizionate tutte alla stessa altezza così come la posizione dell’interruttore per la regolazione dell’aria condizionate, che cambia a seconda dell’ufficio. Tra le altre differenze ci sarebbero: la forma di un mobiletto per la tv, la tonalità del piano di un tavolo e le venature di un portadocumenti in legno sulla scrivania. Inoltre, anche la disposizione dei pannelli posti dietro la scrivania dove siede Putin: i pannelli, infatti, nelle tre location sono posizionati ad un’altezza diversa.