Putin: “Raggiungeremo i nostri obiettivi nel Donbass, non vogliamo isolarci dal mondo”

“Non c’è dubbio”. Il presidente russo Vladimir Putin si è detto certo che la Russia raggiungerà i propri obiettivi militari nel Donbass, dove Mosca si sta preparando a lanciare una nuova fase dell’invasione iniziata lo scorso 24 febbraio. “Gli obiettivi sono assolutamente comprensibili, sono nobili”, ha detto Putin, in visita nella regione orientale dell’Amur, vicino al confine con la Cina, dove lo ha raggiunto anche il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. A fare da sfondo all’incontro tra i due alleati, le celebrazioni per l’anniversario del primo volo spaziale con equipaggio, effettuato nel 1961 da Yuri Gagarin.

“L’obiettivo principale è aiutare le persone nel Donbass, le persone del Donbass, che abbiamo riconosciuto, sono state costrette a farlo perché le autorità di Kiev, spinte dall’Occidente, si sono rifiutate di rispettare gli accordi di Minsk volti a una soluzione pacifica dei problemi del Donbass”, ha continuato Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass.

Il presidente russo ha detto che non sarà più tollerato il “genocidio” nel Donbass, affermando che le forze russe stanno agendo in maniera “coraggiosa ed efficiente” in Ucraina. “Quello che stiamo facendo è aiutare le persone, salvare le persone, da una parte, e dall’altra stiamo lavorando per assicurare la sicurezza della Russia”, detto Vladimir Putin, parlando della cosiddetta “operazione militare speciale” lanciata da Mosca in Ucraina. “Ovviamente non avevamo scelta, questa è la decisione giusta”, ha aggiunto.

Sul fronte economico, Putin ha ribadito che la Russia non intende rinunciare ai rapporti con il resto del mondo. “La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla”, ha sottolineato Putin, durante un incontro con i lavoratori dell’industria spaziale allo spazioporto di Vostochny, in cui ha detto che la Russia “è pronta a cooperare con tutti i partner che lo desiderano” e “non ha intenzione di chiudersi”.

“Non abbiamo intenzione di chiuderci nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire”, ha detto.

Durante la sua visita, il presidente russo ha anche annunciato che la Russia riprenderà il suo programma lunare. “Nonostante eventuali difficoltà e tentativi dall’esterno di impedire di andare avanti, implementeremo tutti i piani in ambito spaziale”, ha detto Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti.