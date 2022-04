GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Dopo oltre un mese dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina, non c’è tregua per gli abitanti del Paese: secondo Kiev sono 33mila i cittadini di Mariupol che sono stati deportati con la forza in Russia e nei distretti temporaneamente occupati della regione di Donetsk. “Ci sarà un’offensiva su Mariupol e poi “prenderemo anche Kiev”, afferma il leader ceceno Kadyrov. L’arcivescovo della capitale ucraina parla di persone torturate nelle chiese. Per l’Onu sono almeno 1.842 le vittime civili dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, tra cui 148 bambini. Sul fronte diplomatico, il cancelliere austriaco Nehammer è andato a Mosca per incontrare Putin (“Non è stato un incontro amichevole”) mentre Draghi e Di Maio sono stati in Algeria “per firmare un accordo sul gas che permetterà di fronteggiare gli eventuali ricatti russi sul gas”. Parigi ha espulso sei spie russe che si trovavano in Francia “sotto copertura diplomatica”.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10.45 – Putin: “non c’è dubbio” che operazione raggiungerà obiettivi – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che non sarà più tollerato il “genocido” nel Donbass, la regione dell’Ucraina orientale dove le forze russe nelle prossime ore lanceranno una nuova fase dell’invasione. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, Putin oggi ha dichiarato che le forze russe stanno agendo in maniera “coraggiosa ed efficiente” in Ucraina. Secondo ’agenzia Interfax, il presidente russo ha affermato che “non c’è dubbio” che l’operazione militare in Ucraina raggiunga i suoi obiettivi.

Ore 10.40 – Italia, arrivati 91mila profughi ucraini: +1.200 in 24 ore – Sono 91.137 a oggi i profughi ucraini arrivati in Italia: 48.817 donne, 10.229 uomini e 33.796 minori. Lo ha dichiarato il ministero dell’Interno. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L’incremento, rispetto a ieri, è di 1.217 ingressi.

Ore 10.30 – Putin: Russia riprenderà il programma lunare – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia riprenderà il programma lunare. “Nonostante eventuali difficoltà e tentativi dall’esterno di impedire di andare avanti, implementeremo tutti i piani in ambito spaziale”, ha detto Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Putin sta visitando Blagoveshchensk, nella regione orientale dell’Amur, vicino al confine con la Cina, dove incontrerà il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. I due alleati celebreranno l’anniversario del primo volo spaziale con equipaggio, effettuato nel 1961 da Yuri Gagarin.

Ore 10.20 – Giappone: preoccupati per il possibile uso di armi nucleari in Ucraina – “Siamo seriamente preoccupati per la possibilità dell’uso di armi nucleari durante l’invasione russa dell’Ucraina”, ha detto il portavoce Hirokazu Matsuno in una conferenza stampa. “Noi, come unico paese che ha subito attacchi nucleari durante la guerra, intendiamo continuare a fare appello fermamente affinché qualsiasi minaccia dell’uso di armi nucleari, per non parlare del loro uso effettivo, non sia mai consentita”.

Ore 10.10 – Kiev, morti 19.600 militari russi – Sono 19.600 i militari morti in combattimento dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, che avrebbero finora 157 aerei russi, 732 tank e 1.946 mezzi blindati, oltre a 140 elicotteri, 7 imbarcazioni, 76 cisterne di combustibile e 124 droni.

Ore 10.00 – Mariupol, separatisti smentiscono uso armi chimiche – Il portavoce delle milizie separatiste filorusse dell’autoproclamata repubblica del Donetsk, Eduard Basurin, ha negato l’utilizzo di armi chimiche a Mariupol. In una dichiarazione all’agenzia di stampa russa Interfax, Basurin ha detto che le armi non sono state usate per snidare i miliziani asserragliati nell’acciaieria Azovstal, ultimo bastione di resistenza ucraina nella città sudorientale ucraina, obiettivo chiave per il controllo del Mar d’Azov.

Ore 9.50 – Nato, non forniremo soldati o aerei nella sua guerra all’Ucraina – Il presidente del comitato militare della Nato, l’ammiraglio Rob Bauer, ha detto che spetta a paesi come Svezia e Finlandia decidere se vogliono aderire all’alleanza. Bauer ha affermato che la Nato non ha fatto pressioni su alcun paese affinché si unisse all’alleanza atlantica o fornisse armi all’Ucraina. Bauer ha inoltre ribadito che la Nato non fornirà all’Ucraina soldati o aerei ma fornirà comunque tutta l’assistenza possibile al paese per garantirne la sopravvivenza.

Ore 9.40 – Mosca: a Mariupol fermato tentativo di “fuga” dei nazionalisti – L’esercito russo ha sventato un tentativo dei nazionalisti di lasciare Mariupol con attacchi aerei e di artiglieria delle forze armate russe. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, affermando che fino a 50 miliziani sono stati uccisi e 42 hanno deposto le armi, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Ieri, 11 aprile, a Mariupol di notte, i resti delle truppe ucraine circondate sul territorio dello stabilimento di Ilyich hanno fatto un tentativo fallito di evadere dalla città. Questo tentativo di sfondamento è stato sventato dall’aviazione e dall’artiglieria”, ha detto.

Ore 9.30 – Mosca, distrutti depositi munizioni a Khmelnytskyi e Kiev – Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver distrutto depositi di munizioni nelle regioni ucraine di Khmelnytskyi e Kiev.

Ore 9.20 – Gazprom, proseguono forniture verso Europa via Ucraina – Gazprom continua a fornire gas naturale all’Europa attraverso l’Ucraina, in linea con le richieste. Lo ha dichiarato l’agenzia di stampa russa Interfax. A oggi la domanda si attesta a 74,5 milioni di metri cubi.

Ore 9.10 – Unicef, 1,5 milioni di bambini a rischio fame – In Ucraina, dei 3,2 milioni di bambini che si stima siano rimasti nelle loro case, quasi la metà rischia di non avere abbastanza cibo. Lo ha dichiarato l’Unicef in un comunicato, secondo cui gli attacchi alle infrastrutture del sistema idrico e la mancanza di energia elettrica hanno lasciato circa 1,4 milioni di persone senza accesso all’acqua. Altri 4,6 milioni di persone hanno solo un accesso limitato.

Ore 9.00 – Londra, se usate armi chimiche “tutte le opzioni sul tavolo” – “Se vengono utilizzate, il presidente Putin dovrebbe sapere che tutte le opzioni possibili sono sul tavolo in termini di come potrebbe rispondere l’Occidente”. Lo ha detto il ministro britannico delle Forze armate James Heappey. “Ci sono alcune cose che sono fuori dal normale, e l’uso di armi chimiche otterrà una risposta, e tutte le opzioni sono sul tavolo su quale potrebbe essere quella risposta”, ha detto a Sky News, dopo aver specificato che è “importante riconoscere che ci sono diversi modi” in cui le armi chimiche possono essere usate, dall’uso di gas come per contenere le sommosse ad armi chimiche “devastanti”. “Non penso aiuti ragionare in maniera troppo binaria su queste cose, perché sono molto sfumate”, ha detto.

Ore 8.50 – Ambasciata Usa: crimini russi contro bambini non saranno dimenticati – “Dopo ogni morte di un bambino – madre, padre, famiglia, le vite cambiano per sempre”. Lo ha dichiarato l’ambasciata statunitense a Kiev, commentando l’ultimo bilancio delle vittime minorenni del conflitto. “Ogni assassinio è stato commesso da un soldato russo, comandante e Vladimir Putin, i cui crimini non saranno dimenticati”, ha detto.

За кожною смертю дитини – мати, батько, сім’я, чиї життя назавжди змінилися. Кожне вбивство вчинено російським солдатом, командиром і Володимиром Путіним, чиї злочини не будуть забуті. #RussianWarCrimes #StandwithUkraine https://t.co/e0jsKDNN1p — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 12, 2022

Ore 8.40 – Mosca, 752mila civili da Donbass e Ucraina entrati in Russia – Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, più di 752mila persone sono arrivate in Russia dall’Ucraina e dalle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Secondo l’agenzia, che cita una fonte dei servizi di sicurezza, 144mila bambini ucraini sono entrati in Russia e circa 20.000 persone attraversano il confine ogni giorno. Le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver portato via con la forza migliaia di persone dal paese. L’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha affermato che la Russia ha portato via dall’Ucraina più di 121.000 bambini.

Ore 8.30 – Luhansk, un morto nei bombardamenti – Una persona è stata uccisa nella regione di Luhansk e altre tre sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti. Lo ha riportato il sito ucraino Kyiv Independent, secondo cui la vittima è stata riportata a Lysychansk. In precedenza, il governatore dell’amministrazione regionale militare di Luhansk Serhiy Haidai aveva dichiarato che le forze russe hanno bombardato la regione durante la scorsa notte, attaccando i centri di Severodonetsk, Lysychansk, Kreminna, Novodruzhesk, Rubizhne.

Ore 8.20 – Anche Nokia si ritira dalla Russia – Anche la multinazionale delle telecomunicazioni Nokia lascerà il mercato russo, nonostante il settore sia esentato dalle sanzioni imposte dai paesi occidentali dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Pekka Lundmark a Reuters, affermando che la decisione riguarderà circa 2.000 lavoratori. “Semplicemente non vediamo alcuna possibilità di continuare nel paese nelle circostanze attuali”, ha detto il capo della compagnia finlandese.

Ore 8.15 – Putin in Russia orientale per incontro con Lukashenko – Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato nella città orientale di Blagoveshchensk, vicino al confine con la Cina, dove incontrerà con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko. Lo riporta l’agenzia ufficiale russa Ria Novosti. Dopo l’incontro è prevista una conferenza stampa congiunta.

Ore 8.05 – Kiev, concordati 9 corridoi umanitari – La vice prima ministra ucraina Irina Vereschuk ha dichiarato che è stata concordata per la giornata di oggi l’apertura di 9 corridoi umanitari nel paese. Tra le città interessate anche Mariupol, da cui i civili potranno uscire solo usando veicoli privati.

Ore 8.00 – Unicef: sfollati quasi due terzi dei bambini ucraini – Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) 4,8 milioni di bambini ucraini sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio scorso. Si tratta di quasi due terzi dei 7,5 milioni di bambini presenti nel paese prima del conflitto. L’Unicef ha confermato finora la morte di 142 minori.

Ore 7.55 – Procura: si indaga su oltre 6mila crimini di guerra, morti 186 bambini – In Ucraina sono in corso indagini su oltre 6mila presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe dall’inizio dell’invasione. Lo fa sapere la procura generale ucraina, precisando che si tratta al momento di 6.036 casi. Secondo la procura, finora hanno perso la vita 186 bambini.

Ore 7.50 – Londra, intelligence: “verso attacchi più intensi a Est” – “I combattimenti in Ucraina orientale si intensificheranno nelle prossime due o tre settimane”. Lo ha dichiarato l’intelligence della Difesa britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina. “La Russia continua a concentrare lì i suoi sforzi”, ha dichiarato il ministero della Difesa del Regno Unito, secondo cui “gli attacchi russi rimangono concentrati sulle posizioni ucraine vicino a Donetsk e Luhansk con ulteriori combattimenti intorno a Kherson e Mykolaiv e una nuova spinta verso Kramatorsk”. Infine, “le forze russe continuano a ritirarsi dalla Bielorussia per ridispiegarsi a sostegno delle operazioni in Ucraina orientale”.

Ore 7.45 – Russia, danneggiata ferrovia al confine con Ucraina – Un binario ferroviario è stato danneggiato in territorio russo, nel distretto di frontiera di Shebekinsky, nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il governatore locale, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Secondo fonti ucraine si tratta di un attentato per impedire l’accesso sul territorio di truppe e mezzi russi.



Ore 7.40 – Kiev, forze armate: Russia prepara offensiva a est – “È probabile che in futuro il nemico cercherà di prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e condurre un’offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk”, afferma il rapporto, secondo cui vi sono indicazioni di un rafforzamento del sistema di difesa aerea nelle aree di Melitopol e Ilovaisk. Lo ha dichiarato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel report quotidiano. “Il nemico sta cercando di completare il raggruppamento e il trasferimento delle truppe nelle aree di concentrazione delle regioni di Belgorod e Voronezh nella Federazione Russa, nonché il trasferimento delle forze aeree e spaziali negli aeroporti nelle immediate vicinanze dei confini orientali dell’Ucraina”. Secondo il rapporto, le truppe russe continuano a bloccare parzialmente la città di Kharkiv ucraina, nella direzione di Slobozhansky, mentre si segnalano combattimenti nell’area della città di Izium e nelle direzioni di Donetsk e Tavriya, nella stessa regione di Kharkiv.

Ore 7.35 – Proposta sindaco Zhytomyr: “Stop al russo a scuola” – Stop alle lezioni di russo nelle scuole ucraine. A proporlo il sindaco di Zhytomyr, città vicino a Kiev, Serhiy Sukhomlyn, in un videomessaggio pubblicato su Facebook. Secondo quanto riporta Ukrinform, l’interruzione dovrebbe scattare dal prossimo primo settembre. “Finora questa è solo la mia opinione ma ne discuteremo con il Dipartimento dell’Istruzione, in modo che dal primo settembre non ci saranno lezioni di lingua russa. Nei prossimi 20-30 anni, i nostri bambini non avranno bisogno di questa lingua”, ha detto.

Ore 7.30 – Mariupol, sindaco: morti oltre 10mila civili – Nella città portuale ucraina di Mariupol sono morti oltre 10mila civili. Lo ha dichiarato il sindaco della città Vadim Boychenko. Il bilancio delle vittime, sottolinea però il primo cittadino, potrebbe arrivare a superare quota 20mila.

Ore 7.25 – Azov: “I russi hanno usato sostanza velenosa a Mariupol” – “Gli occupanti russi hanno usato una sostanza velenosa di origine sconosciuta contro militari e civili ucraini a Mariupol”. Lo ha detto su Telegram il controverso battaglione ultranazionalista Azov, ripreso dalla stampa ucraina. “La sostanza è stata diffusa da un drone e le sue vittime riportano disturbi respiratori”, ha aggiunto. Il leader di Azov, Andriy Biletsky, ha detto a Kyiv Independent che tre persone sembrano avere sintomi di avvelenamento senza “conseguenze disastrose” per la loro salute.

Ore 7.20 – L’esercito di Kiev: i russi si riposizionano a sud – I russi si stanno riposizionando nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina. Lo ha dichiarato su Facebook il Comando operativo Sud delle forze armate ucraine, riportando “molti casi di diserzione nelle unita’ nemiche”. “Nella zona di Nikolaev alcuni russi travestiti su tre auto civili hanno cercato di fingere di essere un gruppo di locali evacuati allo scopo di commettere un sabotaggio”, ha continuato. “Hanno cercato di attaccarci ma, una volta scoperti, hanno dovuto fuggire”. “La situazione vicino alla costa ucraina del Mar Nero è tesa, ma invariata”, ha aggiunto, senza escludere “la possibilità di attacchi missilistici da parte della flotta nemica”.

Ore 7.15 – Pentagono, “armi chimiche a Mariupol? Non confermiamo ma monitoriamo” – Gli Stati Uniti non confermano per ora le denunce di un possibile uso di armi chimiche da parte dei russi a Mariupol, obiettivo chiave sul mar d’Azov, sotto assedio da oltre un mese. “Siamo al corrente di notizie che circolano sui social media secondo cui le forze russe hanno dispiegato una potenziale arma chimica a Mariupol. Non possiamo confermarlo al momento ma continuiamo a monitorare la situazione da vicino”, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby. “Se fossero vere, queste notizie sarebbero profondamente preoccupanti- e riflettono le preoccupazioni che abbiamo sul potenziale uso da parte russa di una varietà di ‘agenti antisommossa’, tra cui gas lacrimogeni mischiati ad agenti chimici, in Ucraina”, ha sottolineato ancora Kirby.

Ore 7.10 – Materie prime: su prezzi grano, produzione ucraina a rischio – Ieri i prezzi del grano sono aumentati per il secondo giorno, con i future in rialzo di quasi il 3 percento, trainati in parte dai timori per la riduzione di produzione in Ucraina. L’associazione cerealicola di Kiev ha affermato che il raccolto potrebbe ridursi a 18,2 milioni di tonnellate, poco più della metà del livello dell’anno scorso, con la previsione di un crollo anche della produzione di altre colture chiave come mais, orzo e semi di girasole. La Fao ha avvertito che l’interruzione delle esportazioni di grano dall’invasione russa dell’Ucraina potrebbe innescare una crisi globale della fame.

Ore 7.05 – Lavrov: le parole di Borrell cambiano le regole del gioco – “Le dichiarazioni del capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, riguardo all’Ucraina cambiano significativamente le regole del gioco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sottolineando che “quando il capo della diplomazia di un paese o un’organizzazione dice che uno specifico conflitto può essere risolto solo con mezzi militari, significa che o ha accumulato qualcosa di personale o ha sbagliato a parlare o ha parlato d’impulso”.

Ore 7,00 – Zelensky: “Russi preparano nuova fase del terrore” – “Gli occupanti preparano una nuova fase di terrore. Uno dei loro portavoce ha affermato che potrebbero usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol. Una minaccia che stiamo prendendo molto seriamente”: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso nella notte. “Le truppe russe hanno lasciato mine ovunque. Nelle case, nelle strade, nelle auto, nelle porte. Hanno fatto di tutto per rendere il più pericoloso possibile il ritorno in queste aree. Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra terra” ha aggiunto Zelensky.

