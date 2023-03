Il presidente russo visita un centro per bambini. Ieri la Corte penale internazionale ha ordinato il suo arresto con l’accusa di “deportazione illegale di bambini”

Putin a sorpresa in Crimea per l’anniversario dell’annessione. Cpi: “Può essere processato come Milosevic”

Vladimir Putin si reca a sorpresa in Crimea. Una visita per celebrare il nono anniversario dell’annessione della penisola alla Russia, a poche ore dalla decisione storica della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo, ritenuto “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. Al suo arrivo a Sebastopoli, Putin ha scelto di visitare un centro per l’infanzia.

Vestito informalmente con un cardigan blu e pantaloni scuri, è arrivato alla guida di un’auto al porto dove è di stanza la flotta russa del Mar Nero. Insieme al governatore Mikhail Razvojaev ha anche visitato anche una scuola d’arte, come mostra un video diffuso dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Ieri Putin è diventato il primo capo di stato di un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro cui la Cpi ha emesso un mandato di arresto. Secondo il procuratore capo della Cpi, Karim Khan, Putin potrà essere processato nonostante Mosca ritenga di non essere soggetta alla decisioni della Corte. In un’intervista a Cnn, Khan ha citato i precedenti dell’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e dell’ex leader liberiano Charles Taylor e dei criminali di guerra nazisti. “Tutti loro erano individui potenti eppure si sono trovati nelle aule dei tribunali”, ha detto.