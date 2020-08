Psichiatra costringe la paziente depressa a fare sesso con suo marito mentre lei guarda e partecipa

Psichiatra spinge la paziente depressa a fare sesso con il marito

Una psichiatra ha spinto la paziente depressa che aveva in cura a fare sesso con il marito pretendendo inizialmente di fare da osservatrice per poi intervenire nell’amplesso. La vicenda è stata riportata dal Daily Mail. La professionista australiana, oltre a una multa di 25mila dollari, è stata punita dal Tribunale del Queensland con delle limitazioni per il suo studio e ora sarà anche costretta a consultare a sua volta uno psichiatra. Secondo i giudici, la dottoressa “considerava le sue azioni semplicemente come aiutare un amico e non come attività professionale, ma avrebbe dovuto trattarla come una paziente”.

Leggi anche: Ghosting, la psichiatra a TPI: “Quando il partner scompare all’improvviso senza spiegazioni”

Potrebbero interessarti Otto prostitute positive al Coronavirus, l’allarme delle autorità: “I clienti non vogliono farsi avanti” Disastro ambientale a Mauritius, la petroliera arenata si è spezzata in due Coronavirus, ultime notizie dal mondo. In Marocco le terapie intensive sono al collasso. La Nuova Zelanda rinvia le elezioni di un mese