Il principe Harry parla con il padre Carlo e il fratello William dopo l’intervista: “Nessun disgelo”

Il principe Harry ha parlato con il padre Carlo e il fratello maggiore William dopo l’intervista esplosiva con Oprah Winfrey concessa insieme alla moglie Meghan Markle e trasmessa nei giorni scorsi dalla Cbs americana. Un colloquio durato due ore nel corso delle quali i duchi di Sussex hanno lanciato una bordata dopo l’altra contro la famiglia reale: dal pensiero del suicidio di Meghan al razzismo a Buckingham Palace.

La giornalista Gayle King, amica di Meghan Markle e di Oprah Winfrey, ha svelato nel corso del programma ‘This Morning’ di Cbs, che il principe ha sentito il padre Carlo e il fratello William. I contatti si sarebbero rivelati per ora “non produttivi“: lasciando ciascuno fermo nelle proprie convinzioni e sensazioni. Il principe William nei giorni scorsi ha infatti negato le accuse lanciate dal fratello Harry e da Meghan, sostenendo che la famiglia reale “non è affatto razzista”.

La celebre conduttrice televisiva Gayle King ha dichiarato di aver appreso della cosa parlando direttamente con i Sussex, che come è noto si sono trasferiti ormai stabilmente in California con il piccolo Archie (e sono adesso in attesa di una seconda bambina). “Non sto cercando di fare alcuno scoop – ha detto King durante il talk show della Cbs ‘This Morning’ – ma in effetti li ho chiamati (i Sussex) per vedere come si sentissero e posso dire che è vero che Harry abbia parlato con suo fratello e anche con suo padre” in questi giorni. “Mi è stato accennato – ha aggiunto – che queste conversazioni non sono state produttive, ma che essi sono comunque lieti che un dialogo sia iniziato. Penso però siano ancora delusi che il palazzo abbia detto di voler affrontare le loro denunce ‘privatamente’, mentre continuano a uscire false storie per denigrare Meghan”.

