Principe Andrea estromesso dalla famiglia reale per le accuse di abusi sessuali: “Decisivo il ruolo di William”

Principe Andrea estromesso dalla famiglia reale

Il principe Andrea è stato estromesso di fatto dalla famiglia reale per le accuse di violenza sessuale che pendono sul suo capo, legate al caso Epstein. Una decisione in cui, come riporta il Daily Mail citando fonti di Palazzo, si è rivelato decisivo il ruolo del principe William, che ha affiancato il padre Carlo (fratello maggiore di Andrea) e la Regina Elisabetta nella scelta. Una scelta “rapida e spietata, raccomandata dal principe di Galles e dal duca di Cambridge e approvata dalla regina”, ha dichiarato la fonte.

Affrontato da Carlo, Andrea avrebbe ammesso il suo errore nel legarsi in amicizia col magnate pedofilo morto in carcere Jeffrey Epstein, ma ha continuato a professarsi innocente per quanto riguarda le accuse di aver violentato Virginia Roberts Giuffrè, che nel 2019 ha rilasciato un’intervista alla Bbc rivelando tutti i dettagli dei presunti abusi, perpetrati quando la donna era ancora minorenne. Non sentendosi rassicurato dalle parole del fratello, il principe di Galles si è fatto allora spalleggiare dal figlio William, che sta assumendo sempre più peso all’interno delle dinamiche della famiglia reale.

Ora il secondogenito di Elisabetta dovrà affrontare il processo privo dei titoli militari e reali che ha restituito ieri alla Regina. I Windsor “hanno preso questa decisione per isolare l’istituzione da tutte le schegge che volano attorno”, ha spiegato ancora la fonte reale al rotocalco britannico. Una dinamica che “segue lo stesso modello della separazione dai Sussex: la rimozione dei titoli significa che ora la monarchia può legittimamente dire di non essere coinvolta”.

Principe Andrea estromesso, le accuse

Intervistata dal programma della Bbc “Panorama” nel 2019, Virginia Giuffré, vittima del traffico di prostituzione gestito dal miliardario statunitense, aveva affermato di essere stata vittima della “schiavitù ” del finanziere americano – morto suicida in carcere ad agosto dello stesso anno – di cui il principe Andrea era a conoscenza.