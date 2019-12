Nuove accuse al principe Andrea da parte di una vittima di Epstein

Intervistata dal programma della Bbc “Panorama”, Virginia Giuffré, vittima del traffico di prostituzione gestito dal miliardario statunitense Jeffrey Epstein, ha rivelato alcuni dettagli scabrosi sul principe Andrea, secondogenito della Regina Elisabetta accusato di far parte della rete Epstein.

Giuffré afferma nell’intervista di essere stata vittima della “schiavitù ” del finanziere americano – morto suicida in carcere lo scorso agosto – di cui il principe era a conoscenza. “Lui sa cosa è successo, io so cosa è successo. E solo uno di noi due dice la verità”, ha detto la donna americana alla Bbc.

La vittima, che ha già raccontato in passato gli episodi di violenza subita dal principe, sostiene di essere stata messa a sua disposizione, e costretta a concedersi almeno tre volte in tre diversi momenti della sua vita, la prima delle quali ancora minorenne.

Quando non aveva nemmeno 18 anni sarebbe stata condotta a Londra dalla complice di Epstein e amica intima del duca di York, Ghislaine Maxwell, per incontrare il principe Andrea.

“Non è stata una storia morbosa, è stata una storia di abusi, io sono stata oggetto di un traffico”, afferma la vittima alla Bbc, e smentisce le affermazioni di Andrea, il quale aveva affermato, sempre all’emittente britannica, di trovarsi “a casa con i figli” in ognuno dei tre momenti descritti dalla donna.

Giuffré ha così lanciato un appello al pubblico britannico a sostenere la sua battaglia legale contro il fratello del principe Carlo.

“Vi imploro di stare dalla mia parte, di aiutarmi a combattere questa battaglia, a non accettare che questo sia ok”, ha detto nel corso dell’intervista, in cui per rafforzare la richiesta di aiuto ha rivelato alcuni particolari intimi dei suoi incontri con il principe.

“Sentivo il suo sudore addosso, sudava come se piovesse”, racconta Giuffré.

In seguito all’intervista, il principe ha nuovamente smentito ogni accusa attraverso un portavoce di Buckingham Palace: “Si nega categoricamente che il Duca di York abbia avuto qualsiasi forma di contatto o di relazione con Virginia Giuffre. Qualsiasi affermazione contraria è falsa e senza fondamenta”, si apprende dal portavoce.

