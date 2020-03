Il primo caso di coronavirus in Europa rilevato in Germania il 24 gennaio

Il primo europeo ad aver contratto il nuovo coronavirus in Europa e averlo trasmesso potrebbe essere un uomo tedesco di 33 anni. Lo comunica una lettera firmata da medici tedeschi e pubblicata sul New England Journal of Medicine del 5 marzo, che evidenzia il caso di un contagio avvenuto durante la fase di incubazione.

L’uomo, un uomo d’affari di 33 anni senza problemi di salute, ha manifestato sintomi respiratori e febbre alta il 24 gennaio. I sintomi sono migliorati e il 27 gennaio è tornato al lavoro. L’uomo aveva partecipato a un meeting il 20 e il 21 gennaio, dove era presente una collega di Shanghai, che è rimasta in Germania dal 19 al 22 gennaio senza accusare alcun problema di salute.

La donna si è però sentita male durante il volo di ritorno in Cina, dove è risultata positiva al virus 2019-nCov il 26 gennaio. Il 27 ha informato i partner tedeschi delle propria positività e in Germania sono iniziati i test sui colleghi che l’avevano incontrata, fra cui l’uomo di 33 anni, che è stato trovato positivo al virus sebbene ormai asintomatico. L’uomo non aveva malattie pregresse e non era stato all’estero nei 14 giorni precedenti al manifestarsi dei primi sintomi.

Il 28 gennaio sono stati trovati positivi altri tre impiegati della stessa compagnia. Di questi, solo uno aveva avuto contatti con la collega cinese, mentre gli altri due avevano avuto contatti solo con il 33enne quando era asintomatico.