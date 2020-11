Chi era la prima moglie di Joe Biden, Neilia, e cosa è successo

Prima di sposare Jill Biden nel 1977, Joe Biden aveva sposato Neilia, la sua prima moglie, morta a causa di un tragico incidente d’auto nel 1972. In quello stesso incidente, Biden ha perso sia moglie che figlia. A raccontare di quel traumatico evento della sua vita è stata la seconda moglie, Jill, nella sua autobiografia. All’epoca Neilia aveva soltanto 30 anni. A parlare di quell’incidente è stato anche Biden poi nel 2015, durante un discorso d’apertura a Yale. Nel 1972 era stato appena eletto senatore del Delaware ed era in attesa di entrare in carica.

“Mentre io ero a Washington, mi è arrivata una telefonata. Mia moglie e tre bambini stavano andando a fare shopping di Natale e un camion merci li ha colpiti in pieno, uccidendo mia moglie e mia figlia”. Queste le dure parole di Joe Biden che ricorda il momento più difficile della sua vita. A bordo di quell’auto c’erano anche Hunter e Beau, in condizioni critiche, mentre la piccola Naomi, detta Amy, non ce l’ha fatta.

Chi sono i figli di Joe Biden

Biden ha incontrato Neilia per puro caso, durante un viaggio delle vacanze di primavera del 1964 in Florida con un paio d’amici. Annoiati, hanno prenotato un viaggio andata e ritorno per le Bahamas e una volta lì un paio d’amici si sono intrufolati in un hotel costoso fingendo di essere clienti del posto. È stato allora che ha conosciuto la studentessa Neilia, sdraiata a bordo piscina, dai capelli biondissimi. Fu amore a prima vista. Si sposarono nel 1966. Nel suo libro di memorie, Biden ha scritto “Una volta che ho avuto Neilia con me, la vita è diventata per me un sogno ad occhi aperti”.

