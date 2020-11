Chi sono i figli di Joe Biden?

Joseph Robinette Biden Jr, comunemente conosciuto come Joe Biden, concorre alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America 2020, palese sfidante di Donald Trump. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E dei suoi matrimoni? Chi sono i figli di Joe Biden? In primis, il candidato presidente ha avuto due mogli: la prima, Neilia, l’ha spostata nel 1966 ma la donna è morta in un tragico incidente d’auto nel 1972, per cui il loro è stato un matrimonio tristemente breve. Biden si è poi risposato nel 1977 con Jill Biden. L’aspirante presidente ha avuto quattro figli: il primogenito, Beau, è morto nel 2015 a causa di un tumore al cervello; come il padre, anche Beau aveva seguito la carriera politica. Il secondo figlio, Hunter, è un’avvocato di Washington. Naomi Christina, invece, è nata ad appena un anno con la madre in quel tragico incidente d’auto. Tutti e tre erano figli di Neilia. Ashley invece è un’assistente sociale ed è la figlia della seconda moglie Jill.

Chi è Joe Biden

Abbiamo visto i figli di Joe Biden, ma chi è il probabile nuovo presidente degli Stati Unito? Il politico è nato il 20 novembre del 1942 in una modesta famiglia cattolica di origini irlandesi a Scranton, in Pennsylvania, figlio di Joseph R. Biden Sr. e di Catherine Eugenia, nata Finnegan. La nonna paterna, Robinette, discende da ugonotti francesi emigrati in Inghilterra e poi in Pennsylvania. Joseph Biden crebbe con due fratelli e due sorelle prima a Scranton e poi, dopo il suo decimo compleanno, a Claymont, nella contea di New Castle, nel Delaware, dove il padre vendeva automobili. Laureato in scienze politiche nel 1965 all’università di Newark, si specializzò in seguito in legge, laureandosi nel 1968 a Syracuse, New York, per poi essere ammesso nell’albo degli avvocati nel 1969, attività esercitata per un breve periodo e con modesto successo. Eletto nel consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972, proprio in quell’anno Biden venne eletto senatore per il Partito Democratico in rappresentanza dello Stato del Delaware.

