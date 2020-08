Caso Blake: scontri in strada negli Usa, una persona uccisa a Portland durante le proteste

Una persona è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco al petto durante una manifestazione di protesta anti-razzista nel centro di Portland. Lo riferisce la Cnn, spiegando che gli agenti sono intervenuti dopo aver udito spari intorno alle 20:46 di sabato sera. Nella città dell’Oregon si sono verificati scontri tra i manifestanti di Black Lives Matter e alcuni sostenitori del presidente Donald Trump. La persona uccisa è un uomo bianco che indossava un cappellino con il logo dei Patriot Prayer, un gruppo di estrema destra che si è spesso scontrato in passato con i dimostranti nella città dell’Oregon. Un fotografo freelance dell’Associated Press ha sentito tre colpi di arma da fuoco e poi ha visto i medici della polizia soccorrere la vittima.

La polizia aveva segnalato in un tweet “alcuni casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti”. Il tweet riferiva che gli agenti avevano effettuato alcuni arresti e chiesto alle persone di evitare il centro. Un video diffuso sui social media mostra una persona che cade improvvisamente a terra e altre che si precipitano ad aiutarla, vicino a un incrocio mentre passano veicoli e pedoni. Da mesi, in particolare dopo l’uccisione di George Floyd, Portland è teatro di proteste da parte di manifestanti che chiedono giustizia e pari diritti per gli afroamericani. Le proteste sono ripartite con forza dopo il caso di Jacob Blake, l’afroamericano colpito alle spalle da 7 colpi di pistola sparati da un agente di polizia di Kenosha, nel Wisconsin.

Leggi anche: 1. Usa, il padre di Jacob Blake: “Mio figlio è paralizzato, ma lo hanno ammanettato al letto d’ospedale” / 2. Non è solo uno sport: la coraggiosa rivolta del basket Usa contro il razzismo (e contro Trump)

Potrebbero interessarti Coronavirus, in Italia la media del contagio è sotto quella europea Banksy: “Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europei” Berlino, corteo negazionisti Covid sciolto dalla polizia: “Mancato rispetto norme anti-contagio”