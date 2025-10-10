Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Dalla guerra sporca al lobbysmo: ritratto di Tony Blair (che in Medio Oriente è visto come Satana)

Immagine di copertina
Credit: AGF

Trump vuole l'ex premier britannico per il "protettorato" che dovrebbe gestire la Striscia di Gaza dopo la guerra. Ma Blair è visto come il fumo negli occhi nella regione mediorientale. Ecco chi è l'ex homo novus della sinistra globale, che ora fa il consulente a peso d'oro per le multinazionali

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Il mese scorso, durante un programma della Bbc, è stato chiesto alla giornalista Ash Sarkar cosa pensasse del ventilato coinvolgimento di Tony Blair nella gestione del dopoguerra a Gaza. La sua risposta è stata caustica: «Suppongo sia perché Satana non era disponibile». Eppure la partecipazione dell’ex primo ministro britannico al governo futuro della Striscia sembra ormai cosa fatta.

Il suo nome compare – nero su bianco – al punto numero 9 del piano di pace varato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: Blair farà parte di quel «Board of Peace» chiamato a supervisionare il comitato tecnocratico a cui sarà affidata la ricostruzione di Gaza. Il board, presieduto dallo stesso Trump, sarà composto da una serie di capi di stato e di governo, ma per ora l’unica personalità certa del posto è, appunto, l’ex premier laburista, oggi 72enne, in carica a Downing Street dal 1997 al 2007. 

Il personaggio è visto come il fumo negli occhi in Medio Oriente. È ancora fresco il ricordo della guerra in Iraq del 2003: oltre 100mila civili morti in un conflitto scatenato sulla base di una bugia. Blair all’epoca era tra i più ferventi sostenitori della politica estera interventista portata avanti dagli Usa di George W. Bush. E si distinse in prima fila nel caldeggiare l’invasione del Paese che era guidato da Saddam Hussein. Peccato che il pretesto per scatenare le fiamme – lo sviluppo da parte di Baghdad di armi di distruzioni di massa – fosse clamorosamente falso, come si scoprì in seguito.

E dire che Blair era stato per anni il simbolo della nuova sinistra mondiale: rampante e aperta al libero mercato. La chiamarono «terza via blairiana»: un’allucinazione di cui il campo progressista ancora oggi non si è del tutto liberato. 

Dal 2007 al 2015, l’ex premier ha ricoperto l’incarico di inviato per la pace nel Medio Oriente su mandato di Onu, Unione europea, Usa e Russia. Chiusa la carriera politica, ha iniziato una remunerativa attività come consulente per conto di colossi finanziari del calibro di Jp Morgan e Zurich Financial. Nel 2016 ha fondato un think tank, il Tony Blair Institute for Global Change, che ha affiancato negli anni i regimi di Arabia Saudita e Azerbaijan. Lo stesso ente è stato coinvolto da Trump nelle discussioni sul futuro di Gaza. 

Assicurarsi i favori di Blair potrebbe dunque rivelarsi fondamentale per le aziende pronte a fare affari con la ricostruzione. Il mare davanti alla Striscia, ad esempio, fa gola alle compagnie degli idrocarburi, essendo ricco di piccoli giacimenti di gas. Ai tempi in cui era primo ministro, Blair aiutò la British Petroleum (Bp) a chiudere importanti accordi con la Libia di Gheddafi e la Russia di Putin. La multinazionale fu addirittura ribattezzata «Blair Petroleum». Chissà che ora non ci scappi una concessione anche a Gaza.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Oltre 700 giorni di guerra: cronistoria, mese per mese, della guerra a Gaza
Esteri / In due anni ucciso un bambino ogni ora: tutti i numeri della strage degli innocenti a Gaza
Esteri / La guerra nel cloud: se anche Microsoft dice no a Israele
Ti potrebbe interessare
Esteri / Oltre 700 giorni di guerra: cronistoria, mese per mese, della guerra a Gaza
Esteri / In due anni ucciso un bambino ogni ora: tutti i numeri della strage degli innocenti a Gaza
Esteri / La guerra nel cloud: se anche Microsoft dice no a Israele
Esteri / Israele-Palestina: corsi e ricorsi storici di una convivenza difficile
Esteri / Risiko mediorientale: come sono cambiati gli equilibri geopolitici nella regione a due anni dal 7 Ottobre
Esteri / Qual è il destino geopolitico di Israele?
Esteri / Perché la causa palestinese scuote (anche) le società occidentali
Esteri / Gaza, tutti i nodi della Pax Trumpiana
Costume / A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
Esteri / Via libera del governo Netanyahu all’intesa con Hamas: al via il ritiro delle truppe da Gaza. Trump lunedì in Israele
Ricerca