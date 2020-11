Raccoglie a mani nude un pesce pietra per un video su TikTok, ma è il più velenoso al mondo | VIDEO

Australia, raccoglie un pesce pietra a mani nude per un video su TikTok ma è il più velenoso al mondo

Cammina lungo la battigia in Australia e rischia di calpestare un pesce pietra, così si ferma e, per osservarlo più da vicino, decide di acciuffarlo dall’acqua e tenerlo sul palmo della mano per immortalarlo in un video su TikTok. Il Pesce Pietra è un pesce d’acqua salata ed è considerato il più velenoso al mondo. L’uomo australiano nel video infatti spiega come funziona il veleno del pesce e il modo in cui viene iniettato dalle spine poste sulla parte superiore. Dopodiché, soddisfatto del risultato, lo rimette in acqua. L’uomo, rendendosi conto della pericolosità della creatura, ha invitato i suoi follower a non imitarlo.

